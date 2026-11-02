Un clujean a cumpărat un Ferrari de 200.000 de euro cu doar 70.000, de la doi maghiari. Polițiștii i-au ridicat mașina în câteva ore

1 minut de citit Publicat la 16:51 02 Noi 2026 Modificat la 16:52 02 Noi 2026

Autoturismul fusese închiriat unui cetățean maghiar la data de 29 octombrie a.c., iar ultima localizare a acestuia ar fi fost înregistrată în județul Cluj. FOTO: Captură video/Poliția Română

Polițiștii din Cluj au depistat, duminică, un autoturism în valoare de aproximativ 200.000 de euro, dat în urmărire de autoritățile din Ungaria, după ce dispăruse în urma închirierii către un cetățean maghiar. Mașina a fost cumpărată ulterior de un bărbat cu 70.000 de euro, de la doi cetățeni maghiari, informează Poliția Română prin intermediul unui comunicat de presă.

Autoturismul, oferit spre închiriere în baza unui contract, nu a mai putut fi localizat, după ce sistemul GPS al acestuia a încetat să transmită date privind poziționarea.

Din verificările efectuate a reieșit că autoturismul fusese închiriat unui cetățean maghiar la data de 29 octombrie a.c., iar ultima localizare a acestuia ar fi fost înregistrată în județul Cluj.

În urma solicitării formulate de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Cluj, împreună cu cei din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Baciu, au desfășurat activități investigativ-operative pentru depistarea autoturismului.

Autoturismul închiriat ar fi fost ulterior cumpărat pentru 70.000 de euro

În urma cercetărilor, polițiștii au identificat două persoane, respectiv un tânăr de 25 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, și un bărbat de 30 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, stabilindu-se că aceștia ar fi folosit autovehiculul în cauză.

Ulterior, în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că autoturismul ar fi fost cumpărat de către tânărul de 30 de ani, în cursul nopții de 31 octombrie spre 1 noiembrie a.c., pentru suma de 70.000 de euro, de la doi cetățeni maghiari.

În aceeași zi, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Cluj au depistat și ridicat autoturismul, în vederea continuării cercetărilor.

Valoarea estimată a autoturismului este de aproximativ 200.000 de euro.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj - Serviciul de Investigații Criminale, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta, identificării persoanelor implicate și dispunerii măsurilor legale care se impun.