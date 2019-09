Un deputat vrea ca niciun avion să mai treacă deasupra Clujului: ''Nu vreau să fiu alarmist, dar statisticile arată că cele mai dese accidente se întâmplă la decolare şi la aterizare!''

Foto: Captură Antena 3

Un parlamentar cere blocadă aeriană totală deasupra oraşului Cluj-Napoca, pe motiv că îl deranjează zgomotul avioanelor la şase dimineaţa.

Deputatul Adrian Dohotaru a intervenit la Antena 3 unde a anunţat că cere modificarea culoarelor de zbor, astfel încât oraşul să nu mai fie survolat.

''Am cerut modificarea culoarului de zbor dintr-un motiv simplu. Sunt zeci de mii de clujeni care stau în apropierea unui aeroport construit la opt kilometri de centrul oraşului şi ei sunt foarte deranjaţi de zgomotul pe care îl produc avioanele, dar sunt deranjaţi şi de poluarea cu kerosen, motiv pentru care am cerut modificarea culoarului de zbor, astfel încât Clujul să fie ocolit cu 30-40 de kilometri. Da, asta înseamnă costuri în plus pentru companiile aeriene care nu mai economisesc combustibil (...) Nu vreau să fiu alarmist, dar statisticile arată că cele mai dese accidente se întâmplă la decolare şi la aterizare, iar dacă decolăm şi aterizăm deasupra oraşului, deasupra blocurilor, există acest risc. Gândindu-mă la sănătatea clujenilor care m-au alarmat în mai multe rânduri, faptul că se trezesc noaptea din cauza zborurilor, faptul că kerosenul poluează cartierele din apropierea aeroportului. Aeroportul clujean ar putea să fie relocat şi aceasta este cea mai bună soluţie. Este acolo de câteva decenii, dar în urmă cu câteva decenii nu aveam zboruri atât de dese'', a spus deputatul.