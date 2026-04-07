Un educator și alți trei minori se aflau în apartamentul DGASPC când copilul de 12 s-a sinucis: Cum a reușit băiatul să iasă pe balcon

A fost deschis dosar penal pentru neglijență în serviciu si ucidere din culpă în cazul copilului mort la Pitești după ce s-a aruncat de la etajul 4 al blocului. Băiatul în vârstă de 12 ani era instituționalizat. Când și-a pierdut viața, în apartamentul DGAPSC Arges era și fratele lui mai mare.

Apartamentul în care se afla copilul era una dintre locuințele de tip familial ale Protecției Copilului Arges. Când s-a întâmplat nenorocirea, erau acolo patru copii și un adult. Conform declarațiilor DGAPSC Arges, educatorul ar fi fost în bucătărie, iar copilul de 12 într-una din camere, la televizor. El ar fi deschis balconul deși era asigurat.

Pentru ca niciunul dintre copii să nu poată ajunge la geamuri, clanțele erau scoase. Dar, băiatul ar fi reușit, însă, să forțeze ușa și să o deschidă.

Acum, anchetatorii fac cercetări. Dosarul penal deschis pentru ucidere din culpă și neglijență în serviciu nu vizează persoane, la acest moment. DGASPC Arges a anunțat ca a deschis o anchetă internă.

Copilul era în centru din luna martie. La o zi după ce a ajuns acolo a fugit și a fost găsit într-un maxi-taxi.

Comunicatul Poliției Astăzi, 6 aprilie 2026, polițiștii Secției 2 Poliție Pitești au fost sesizați cu privire la faptul că un minor s-ar fi aruncat de la etajul 4 al unui bloc din Pitești. La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii și un echipaj medical care au acordat primul ajutor minorului însă din păcate acesta a fost declarat decedat. Minorul a fost identificat ca fiind un tânăr de 12 ani, din Căldăraru, ce se afla internat în Centrul de tip familial ,,Casa Noastră" situat la etajul 4 al blocului lângă care minorul a fost găsit căzut. Trupul minorului a fost transportat la unitatea de medicină legală în vederea stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. În cauză a fost deschis un dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și neglijență în serviciu, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului 116111, linia europeană de asistență pentru Copii.

Persoanele care suferă de depresie și anxietate pot găsi sprijin în abordarea sănătății mintale și emoționale, la primul hub antidepresie din România, la TEL VERDE 0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24. De asemenea, cei care prezintă impulsuri suicidale, sau familiile acestora, pot găsi asistență la Alianța Română de Prevenție a Suicidului, la telefon 0800 801 200, în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, sau, 24/7, prin email la [email protected]