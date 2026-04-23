Un hoţ a adormit în maşina din care voia să fure, la Târgu Jiu. Imagini uimitoare cu ce au găsit poliţiştii la faţa locului

Un bărbat din Târgu Jiu a fost prins de polițiști după ce a adormit în mașina din care voia să fure. Conform agenţilor din Gorj, tânărul, în vârstă de 29 de ani, avea montată și o brățară electronică de supraveghere tot pentru infracțiunea de furt din autoturisme. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Miercuri dimineaţă, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de o localnică, cu privire la faptul că în timp ce se deplasa pe strada Nicolae Bălcescu, a observat o persoană de sex masculin, care încerca să deschidă portierele autoturismelor.

La fața locului s-a deplasat o patrulă de ordine publică din cadrul Biroului Ordine Publică, care în urma verificărilor efectuate în zonă au identificat un tânăr de 29 de ani, din municipiul Târgu Jiu, care corespundea descrierii, fiind bănuit de săvârșirea faptei.

Poliţiştii l-au găsit dormind

Polițiștii l-au găsit pe acesta adormit într-unul dintre autoturismele pe care le deschisese, cu intenția de a sustrage bunuri, care era închis, dar neasigurat.

De asemenea, s-a mai stabilit că acesta avea montat un dispozitiv electronic de monitorizare, tip brățară, aflându-se sub măsura controlului judiciar pentru infracțiunea de furt calificat, din autoturisme.

În interiorul autoturismului s-au constatat urme de răvășire, fără a fi sustrase bunuri sau valori. În cauză a fost efectuată cercetarea la fața locului și s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de furt, iar acesta a fost reținut pentru 24 ore și introdus în CRAP din cadrul IPJ Gorj.