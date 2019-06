Un individ care se dădea drept avocat a fost reţinut. Poliţiştii din Suceava fac apel către toţi cetăţenii care au fost păgubiţi să depună plângere

Foto: pixabay.com

Un fals avocat din Suceviţa, care a înşelat mai multe persoane din judeţul Suceava cu diverse sume de bani, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile.



Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Suceava, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, au dispus reţinerea şi introducerea în arest a unui bărbat în vârstă de 62 de ani, după ce, timp de aproape un an, a indus în eroare mai multe persoane, prezentându-se ca fiind avocat, întocmind diverse acte procedurale şi încasând fără drept sume de bani.



Existând suspiciunea că bărbatul a înşelat şi alte persoane, poliţiştii fac apel către toţi cetăţenii care au fost abordaţi de acesta sau au plătit sume de bani să sesizeze aceste fapte pentru tragerea la răspundere şi recuperarea prejudiciului.



Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi au fost reunite mai multe dosare penale privind plângeri penale formulate de către mai multe părţi vătămate faţă de suspect, cu privire la faptul că în perioada aprilie 2018 - februarie 2019 au plătit către acesta sume de bani, acestea fiind încasate sub pretextul că bărbatul ar fi avocat şi le-ar reprezenta în diverse cauze.



În urma probatoriului administrat, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de bărbatul în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune.