Un nou pas pentru declararea Pădurii Băneasa arie protejată. Buzoianu: "Plămânul verde pentru milioane de bucureșteni și ilfoveni"

<1 minut de citit Publicat la 11:58 22 Mar 2026 Modificat la 11:58 22 Mar 2026

Un nou pas pentru declararea Pădurii Băneasa arie protejată.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, sâmbătă, că s-a mai făcut un pas birocratic pentru ca Pădurea Băneasa să fie declarată aerie protejată. "Felicit Asociația Parcul Natural București pentru depunerea studiului științific la Academia Română", a transmis Buzoianu.

"Pădurea Băneasa trebuie să devină arie naturală protejată. Săptămâna aceasta a fost făcut un pas uriaș după o muncă de luni de zile. Felicit Asociația Parcul Natural București pentru depunerea studiului științific la Academia Română pentru a fi declarată pădurea Băneasa arie protejată.

Din partea Ministerului Mediului, este un angajament ferm. Următorii pași sunt clari: așteptăm punctul de vedere al Academiei Române, iar autoritățile locale trebuie să adopte hotărâri de consiliu local, pentru a putea iniția ulterior Hotărârea de Guvern", a spus ministra Mediului.

Ea a adăugat că starea actuală a pădurii impune o astfel de reglementare:

"În momentul în care toate documentele vor fi finalizate, Ministerul Mediului va face pasul decisiv pentru declararea Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată. Ne asumăm ferm acest obiectiv.

Plămânul verde pentru milioane de bucureșteni și ilfoveni trebuie să fie mai bine protejat pe viitor. Starea actuală a pădurii Băneasa demonstrează nevoia asumării unei astfel de protecții".