Un om a ajuns la spital după ce Alexandru Rafila ar fi provocat un accident în Bucureşti. Explicaţiile fostului ministru al Sănătăţii

1 minut de citit Publicat la 21:40 13 Mai 2026 Modificat la 21:40 13 Mai 2026

Brigada Rutieră a transmis, miercuri seară, că, la intersecția dintre bulevardul Aerogării şi bulevardul Ficusului, în Bucureşti, a avut loc un accident în care au fost implicate patru maşini. Evenimentul rutier ar fi fost provocat de Alexandru Rafila. Fostul ministru al Sănătăţii ar fi lovit în spate alt autovehicul, condus de un bărbat în vârstă de 76 de ani, care se deplasa în aceeași direcție. Din impact, acesta din urmă a fost proiectat în alte două autovehicule.

"În data de 13 mai a.c., în jurul orei 18:16, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNAU 112 cu privire la faptul că la intersecția dintre Bd. Aerogării şi Bd. Ficusului a avut loc un accident rutier în care au fost implicate patru autovehicule.

Din primele cercetări, un bărbat în vârstă de 65 de ani a condus un autovehicul pe Bd. Aerogării dinspre DN1 către str. Nicolae Caramfil, iar când a ajuns în intersecția cu Bd. Ficusului a lovit în spate alt autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 76 de ani, care se deplasa în aceeași direcție, iar din impact acesta din urmă a fost proiectat în alte două autovehicule.

În urma accidentului rutier o persoană a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorii de autovehicule au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind 0.

Cercetările continuă pentru determinarea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier", a transmis Brigada Rutieră.

Ce susţine Rafila

Potrivit Antena 3 CNN, Rafila spune că se afla într-o masină electrică. Conducea o maşină de test, care nu i-ar aparţine, şi nu a avut control să o frânze.

Rafila susţine că are permis de 40 ani şi niciodată nu a avut accidente. Mai spune că persoana care a ajuns la spital a acuzat dureri de ceafă şi că nu a suferit nicio rană. Victima a fost dusă la Spitalul Elias.

Bărbatul rănit ar avea o contuzie abdominală. El a rămas internat pentru supraveghere medicală.