Un pod care face legătura între judeţele Covasna şi Braşov s-a prăbuşit, iar circulaţia e blocată. Anunţul IPJ Covasna

Inspectoratul de poliţie Judeţean Covasna a transmis, marţi, că un pod situat pe DC 33A, care face legătura între judeţele Covasna şi Braşov s-a surpat, iar circulaţia în zonă nu este posibilă. Autorităţile iau măsuri pentru restricţionarea circulaţiei rutiere pe respectivul tronson de drum, precum şi securizarea zonei şi marcarea cu indicatoare de interzicere a accesului.

”Inspectoratul de poliţie Judeţean Covasna informează că podul situat pe DC 33A, între Ariuşd şi Bod (jud. Braşov) s-a surpat în totalitate, iar starea în care se află în prezent face imposibil accesul”, a transmis, marţi, IPJ Covasna.

Poliţiştii au şi recomandări pentru şoferi:

”Rugăm conducătorii auto să nu ignore barierele sau semnalizarea instalată şi atragem atenţia că restricţia se adresează şi pietonilor. Pentru siguranţa tuturor, cetăţenii sunt sfătuiţi să respecte indicaţiile şi recomandările poliţiştilor aflaţi în teren”.

Oamenii legii au mai informat că s-a dispus informarea administratorului drumului public, urmând ca în cel mai scurt timp să fie dispusă restricţionarea circulaţiei rutiere pe respectivul tronson de drum, precum şi securizarea zonei şi marcarea cu indicatoare de interzicere a accesului.

Şoferii pot folosi variantă alternativă DJ 103 Araci-Bod.