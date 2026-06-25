Un pod istoric din România, vechi de 130 de ani, se redeschide după doi ani întârziere: Dar doar pentru pietoni și în regim de șantier

Podul istoric din Lipova, vechi de 130 de ani. Imagine de arhivă din septembrie 2024. Sursa foto: Agerpres Foto

Podul istoric din localitatea arădeană Lipova, aflat în reabilitare din 2023 şi cu termen iniţial de finalizare a lucrărilor aprilie 2024, va fi deschis pietonal doar în regim de şantier, înainte de sărbătoarea Sfânta Maria, pentru ca localnicii sau vizitatorii să nu mai facă un ocol pentru a ajunge la Mănăstirea Maria Radna sau la staţia CFR a oraşului, potrivit Agerpres.

Guvernul a asigurat o finanţare de 13 milioane de lei pentru reabilitarea podului metalic construit în 1896 şi lung de 144 de metri, iar după licitaţie contractul de execuţie a fost semnat pentru 10,5 milioane de lei.

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Mașinile nu vor mai circula pe podul istoric din Lipova

Podul a fost închis traficului rutier în urmă cu 23 de ani din cauza degradărilor suferite, în timp ce după reabilitare va fi doar pietonal.

Primarul oraşului Lipova, Florin Pera, a declarat joi, pentru Agerpres, că reabilitarea construcţiei istorice a fost întârziată pentru că pe parcurs au fost identificate probleme care au impus modificarea proiectului iniţial.

De exemplu, soluţia turnării betonului în sistem monolit a fost schimbată din cauza riscurilor de poluare a Mureşului. Astfel, s-a ales asamblarea căii de rulare din elemente prefabricate de beton armat.

„Această etapă a fost încheiată recent şi urmează turnarea stratului final de beton, care va fi unul subţire, şi realizarea bordurilor. După ce vom finaliza calea pietonală, se va mai lucra la iluminatul arhitectural”, a spus primarul.

Când va fi gata podul

El a precizat că lucrările la pod vor fi încheiate până la finalul anului, dar că circulaţia pietonală va putea fi deschisă în această vară, înainte de Sfânta Maria.

„Deşi vom deschide podul în regim de şantier, oamenii vor putea circula fără probleme. Ne dorim ca la această importantă sărbătoare să poată avea acces mai uşor către Mănăstirea Maria Radna şi spre gară, fără a mai face ocol pe podul rutier”, a declarat edilul.

În prezent, accesul către Mănăstirea Maria Radna, cel mai important loc de pelerinaj catolic din vestul ţării, se poate face doar pe podul rutier aflat la o distanţă de aproximativ 500 de metri de podul istoric din centrul oraşului.

Administraţia locală consideră că podul istoric reabilitat va deveni şi o atracţie turistică a oraşului.