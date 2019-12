Un rus faimos a venit în România. Ce a descoperit după doar câteva ore: "Am făcut asta de mai mult de 3.000 de ori, în viața mea nu am pățit așa ceva!"

Rusul Evgeni Plushenko, 37 de ani, multiplul campion olimpic, european și mondial la patinaj, a participat în weekend la spectacolul King of Ice, dar totul s-a transformat într-un dezastru, scrie Gsp.

În timpul spectacolului, Plushenko a avut probleme din cauza gheții, care s-a topit. În timpul unei sărituri, rusul a căzut și a lovit o conductă, iar apa a țâșnit de sub gheață. „Parcă era Fontana di Trevi”, a comentat șocat patinatorul. " Am patinat mai mult de 3.000 de spectacole de-a lungul vieţii mele, dar nu am avut niciodată astfel de probleme cu gheaţa şi nu am patinat niciodată pentru public atât de devreme dimineaţa! Am sărit şi eu, am lovit o conductă de apă cu o patină şi s-a întâmplat Fontana di Trevi. Aţi văzut vreodată aşa ceva? Eu, cu siguranţă, nu am văzut! ", a spus rusul.