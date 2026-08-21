Un sector întreg din București rămâne fără apă caldă de mâine. E avarie majoră pe Magistrala Berceni: Apa clocotită a inundat galeriile

2 minute de citit Publicat la 13:29 21 Aug 2026 Modificat la 13:29 21 Aug 2026

Avarie majoră la rețeaua de termoficare, în Berceni, în intersecția străzilor Stupilor cu Turnu Măgurele. Sursa foto: PMB via Facebook

Sectorul 4 va rămâne fără apă caldă începând de sâmbătă, 22 august, după o avarie majoră produsă pe Magistrala Berceni. Aproximativ 90% dintre consumatorii din sector vor fi afectați de întrerupere, programată până pe 25 august. Raportat la populația Sectorului 4, asta înseamnă aproape 300.000 de oameni.

O avarie majoră a fost semnalată pe Magistrala Berceni, unde o conductă principală de termoficare, veche de aproximativ 60 de ani, s-a fisurat în urmă cu două zile. Potrivit informațiilor transmise vineri de Primăria Municipiului București, incidentul are loc în apropierea CET Progresul, în zona intersecției străzilor Stupilor și Turnu Măgurele.

Situația este complicată de cantitatea mare de apă fierbinte acumulată în galeriile subterane. Apa, care are o temperatură de peste 90 de grade Celsius, a inundat galeriile, iar pentru evacuarea acesteia sunt necesare pompe speciale.

Cum încearcă autoritățile să evite o problemă în aproape tot Bucureștiul

Alimentarea cu apă caldă nu a fost oprită încă de miercuri, când a fost identificată problema, iar autoritățile au căutat soluții pentru ca avaria să nu afecteze o parte cât mai mare din Capitală.

Primarul general Ciprian Ciucu a convocat de urgență reprezentanții Termoenergetica și ELCEN. Împreună cu inginerii și specialiștii celor două companii au fost stabilite măsurile necesare pentru intervenția la conducta avariată, astfel încât alimentarea cu apă caldă să fie menținută în cea mai mare parte a orașului.

Prima măsură va fi oprirea CET Progresul, începând de sâmbătă, 22 august. Oprirea este necesară pentru a stopa alimentarea cu apă fierbinte și pentru a permite muncitorilor să intre în galeria inundată și să înceapă lucrările.

În același timp, pentru compensarea acestei opriri, va fi repornit CET Sud.

CET Sud este repornit mai devreme pentru a alimenta Sectoarele 2 și 3

CET Sud ar fi trebuit să intre în revizia tehnică de vară, programată să dureze 21 de zile. Lucrările vor fi însă amânate, iar centrala va fi repornită pentru a prelua alimentarea cu apă caldă pentru Sectoarele 2 și 3.

Prin această soluție, cele două sectoare nu ar trebui să fie afectate de avaria de pe Magistrala Berceni.

„Pentru Sectoarele 2 și 3 am găsit soluție, vor avea apă caldă”, a transmis Primăria Capitalei.

Sectoarele 5 și 6 sunt, de asemenea, alimentate fără probleme, prin CET Grozăvești.

Sectorul 4, afectat în proporție de 90%

Problema nu poate fi însă evitată în cazul Sectorului 4, pentru care nu există în acest moment o soluție alternativă de alimentare.

Primăria București estimează că aproximativ 90% din Sectorul 4 va fi afectat de oprirea furnizării apei calde.

Întreruperea este programată pentru perioada 22–25 august, timp de patru zile.

În acest interval, echipele de intervenție trebuie să oprească alimentarea prin CET Progresul, să evacueze apa fierbinte acumulată în galeriile subterane și să permită accesul muncitorilor pentru intervenția la conducta veche de aproximativ șase decenii.

Autoritățile susțin că soluția aleasă permite limitarea efectelor avariei. În lipsa repornirii CET Sud și a redistribuirii alimentării, problema de pe Magistrala Berceni ar fi putut afecta o zonă mult mai extinsă din București.

În prezent, planul este ca Sectoarele 2 și 3 să fie alimentate prin CET Sud, Sectoarele 5 și 6 să primească apă caldă de la CET Grozăvești, iar principala întrerupere să fie concentrată în Sectorul 4, unde aproximativ 90% dintre consumatori vor fi afectați între 22 și 25 august.