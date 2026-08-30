Un şofer a intrat cu maşina pe traseul unei competiţii de ciclism din Bucureşti şi a accidentat doi sportivi pe strada Buzeşti

1 minut de citit Publicat la 13:20 30 Aug 2026 Modificat la 13:24 30 Aug 2026

Un şofer a intrat cu maşina pe traseul unei competiţii de ciclism din Bucureşti şi a accidentat doi sportivi pe strada Buzeşti. Sursa foto: Agerpres Foto

Poliţia Rutieră a transmis că, duminică dimineaţă, doi sportivi au fost răniţi după ce un şofer a intrat cu maşina pe traseul delimitat al unei competiţii de ciclism, în Bucureşti. Conducătorul auto nu a respectat, pe strada Buzeşti, semnificația barierelor folosite pentru delimitarea etapei evenimentului sportiv L'Etape Romania by Tour de France, le-a ocolit și a accidentat ușor doi bicicliști.

Sportivii răniţi sunt de cetățenie română, respectiv bulgară și au fost transportați la spital cu răni ușoare. În urma testării conducătorului auto cu aparatul alcooltest, rezultatul a fost negativ.

"La data de 30 august a.c., în jurul orei 11.05, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere s-au autosesizat cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția str. Buzești cu str. Sevastopol.

Din primele informații, conducătorul unui autovehicul în vârstă de 72 de ani, care se deplasa pe Bd. Alexandru Ioan Cuza dinspre str. Dr. Iacob Felix, când a ajuns la intersecție cu str. Buzești, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a acroșat doi bicicliști participanți la competiția „L`Etape Bucharest by Tour de France”.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind "zero". În urma accidentului de circulație, un biciclist implicat a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Recomandăm conducătorilor auto să evite deplasarea în zona de desfăşurare a evenimentului şi să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile poliţiştilor rutieri aflaţi în trafic pentru siguranța participanților", au transmis autorităţile.