Un tânăr şi-a ucis mama şi a stat o noapte cu cadavrul în casă, după care a anunţat crima la 112

Numărul de urgență pentru violență domestică în România este 0800 500 333. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

O crimă a şocat o comunitate din Constanţa, unde un tânăr şi-a ucis propria mamă şi a stat o noapte cu cadavrul în casă. Surse din anchetă au spus pentru Antena 3 CNN că el a sunat a doua zi la serviciul unic de urgenţă 112, iar poliţiştii l-au găsit într-un mall. Vecinii şi rudele victimei sunt şocate de cele întâmplate. Atenţie, urmează informaţii şi imagini care vă pot afecta emoţional.

La 20 de ani, un tânăr din Constanţa a devenit călăul femeii care i-a dat viaţă. El și-a înjunghiat mortal mama și a petrecut noaptea alături de trupul neînsuflețit al acesteia, în apartament. Femeia avea 49 de ani.

Detaliile tragediei au ieșit la iveală abia luni, la prânz, când tânărul a sunat la Poliție, a anunţat ce a făcut şi a oferit informaţii în legătură cu locul în care se afla el. Oamenii legii l-au găsit în mall-ul din oraş. Ulterior, au mers împreună în locuinţa în care el locuia împreună cu mama lui în chirie.

Unii dintre vecini au povestit că tânărul obişnuia să bea. Surse din anchetă susţin că el era beat în momentul comiterii faptei. În plus, acesta a fost audiat la locul faptei şi, ulterior, a ajuns în arestul I.P.J. Constanţa.

"Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Cercetările continuă pentru a stabili exact împrejurările în care s-a produs fapta și ce a declanșat gestul extrem", a declarat Andreea Ambroze, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa.

În caz de urgenţă, apelaţi numărul Telverde destinat victimelor violenţei domestice. Numărul de Telverde este 0800 500 333.