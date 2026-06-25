Un taximetrist a intrat în plin în oamenii care stăteau la coadă la covrigi, în Timișoara. Sunt trei răniți

Un taximetrist a intrat în plin în oamenii care stăteau la coadă la o covrigărie dintr-un centru comercial din Timișoara. Trei oameni au fost răniți.
Accidentul s-a petrecut în jurul orei 17:30. Se pare că un taximetrist nu a mai putut controla mașina pe care o conducea și a intrat în plin în oamenii care stăteau la coadă la o covrigărie.
Martorii spun că impactul a fost deosebit de violent, iar în urma acestuia trei persoane au fost rănite: două femei și un bărbat.
La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție, ambulanțe, înclusiv cei de la SMURD care au preluat victimele și le-au dus la spital.
Și taximetristul a suferit răni la cap, dar a refuzat transportul la spital.
Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs accidentul.