Un taximetrist a intrat în plin în oamenii care stăteau la coadă la covrigi, în Timișoara. Sunt trei răniți

<1 minut de citit Publicat la 17:54 25 Iun 2026 Modificat la 17:58 25 Iun 2026

Un taximetrist a intrat în plin în oamenii care stăteau la coadă la covrigi, în Timișoara FOTO: Antena 3 CNN

Un taximetrist a intrat în plin în oamenii care stăteau la coadă la o covrigărie dintr-un centru comercial din Timișoara. Trei oameni au fost răniți.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 17:30. Se pare că un taximetrist nu a mai putut controla mașina pe care o conducea și a intrat în plin în oamenii care stăteau la coadă la o covrigărie.

Martorii spun că impactul a fost deosebit de violent, iar în urma acestuia trei persoane au fost rănite: două femei și un bărbat.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție, ambulanțe, înclusiv cei de la SMURD care au preluat victimele și le-au dus la spital.

Și taximetristul a suferit răni la cap, dar a refuzat transportul la spital.

Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs accidentul.