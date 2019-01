Foto: Captură Antena 3

Caz şocant în judeţul Vaslui. Un taximetrist din Bârlad a ajuns la Psihiatrie, după ce a fost ameninţat cu pistolul la cap, în trafic.

Bărbatul a fost găsit de poliţişti în maşină, înţepenit de frică şi în stare de şoc. El a povestit că a trăit clipe de coşmar şi că a fost urmărit de mai mulţi indivizi înarmaţi.

Taximetristul de 38 de ani povesteşte că şi-a văzut moartea cu ochii după ce a fost blocat în trafic de mai mulţi indivizi. ''Mi a pus un pistol la cap, după care a a venit altă persoană cu toporul şi a început să ţipe la mine, că te omor. Am început să tremur, nu am mai putut să vorbesc. Ştiu că am întrebat, ţipând, băi frate, nu am greşit cu nimic, nu vă cunosc'', a povestit el. Apropiaţii taximetristului confirmă povestea.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul savârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, ameninţare şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor