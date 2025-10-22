Un tramvai a plecat singur din depou, a circulat pe o arteră importantă și a lovit o garnitură cu pasageri, în Arad: Sunt 4 victime

<1 minut de citit Publicat la 12:39 22 Oct 2025 Modificat la 12:39 22 Oct 2025

Un tramvai a pornit singur din depoul din Arad și a provocat un accident cu patru victime. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Societatea de Transport Public Arad

Un tramvai a pornit singur din depoul din Arad şi a circulat pe o arteră importantă a oraşului circa 500 de metri, până a lovit o garnitură model Civitas în care se aflau pasageri. Patru persoane au fost rănite, potrivit Agerpres.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad, accidentul a avut loc pe Calea Aurel Vlaicu, fiind trimise echipaje de descarcerare şi ambulanţe.

„Sunt patru victime preluate de către echipajele medicale şi asistate la faţa locului”, a precizat ISU.

Directorul Companiei de Transport Public Arad, Claudiu Godja, a declarat, pentru Agerpres, că o garnitură veche a pornit singură din depou.

El a explicat că cel mai probabil vatmanul, la coborâre din cabină, a atins din greşeală maneta de mers. Bărbatul şi-a alertat colegii, dar garnitura a pornit şi a mers circa 500 de metri înainte de impactul cu tramvaiul aflat pe aceeaşi linie în faţă.

Ambele garnituri sunt avariate, iar reprezentanţii Companiei de Transport Public cercetează cazul.

De asemenea, poliţiştii fac cercetări la faţa locului.