Viceprimarul din Orșova a fost prins beat la volanul unui bolid de lux, după ce a condus cu 140 km/h. A rămas fără permis pentru 7 luni

Ciprian Mocanu, viceprimarul din Orșova şi fost lider AUR. Sursa foto: Facebook/Ciprian Mocanu

Viceprimarul municipiului Orșova şi fost lider AUR, Ciprian Mocanu, a fost prins beat la volanul unui bolid de lux, după ce a condus cu 140 km/h pe DN6, aflat în judeţul Mehedinţi. Poliţiştii i-au luat permisul de conducere pentru şapte luni şi l-au amendat cu aproape patru mii de lei.

Viceprimarul din Orșova, Ciprian Mocanu, a fost oprit sâmbătă de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Mehedinți, după ce a fost depistat conducând cu 140 km/h pe DN6, în localitatea Ciochiuța. Se pare că edilul se afla la volanul unui autoturism Porsche înmatriculat în București, pe care şi l-a achiziţionat recent.

Testat de agenţi cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare de 0,04 mg/l alcool pur în aerul expirat – o valoare care, deși nu constituie infracțiune, atrage o sancțiune contravențională. Astfel, edilul s-a ales cu o amendă de 3.645 de lei, iar permisul de conducere i-a fost reţinut de oamenii legii pentru şapte luni.

Acest incident care îl are în centru pe fostul lider AUR a provocat un val de reacții la nivel local, mai ales în contextul în care Ciprian Mocanu este unul dintre politicienii care, în ultimele luni, a cerut public aplicarea principiului "toleranță zero" față de șoferii care încalcă regulile de circulație sau conduc sub influența alcoolului.

Pe de altă parte, pe plan politic, Ciprian Mocanu nu se află la prima controversă. El a fost implicat la începutul anului într-un conflict intern cu liderul AUR Mehedinți, deputatul Eduard Koler.

Totul a degenerat într-o altercație verbală în parcarea blocului în care locuiesc Ciprian Mocanu şi Eduard Koler, motiv pentru care a fost solicitată intervenția poliției. În urma incidentului, cei doi politicieni au fost amendați contravențional. În plus, viceprimarul din Orșova a fost ulterior suspendat din partid, pe fondul tensiunilor tot mai mari din organizația județeană.