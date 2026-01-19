VIDEO O femeie s-a dus în fustă pe pârtia de schi, pe Postăvaru. Jandarmii au coborât-o de pe munte: „Pârtia nu este podium de modă”

<1 minut de citit Publicat la 12:36 19 Ian 2026 Modificat la 12:36 19 Ian 2026

O femeie s-a dus în fustă pe pârtia de schi, pe Postăvaru FOTO: captură video Facebook/ Jandarmeria Română

Jandarmii montani au avut weekend-ul trecut o intervenție neobișnuită pe Masivul Postăvaru. Nu a fost vorba de vreun drumeț rătăcit sau o persoană aflată în dificultate, ci de o femeie care s-a gândit să meargă pe pârtia de schi îmbrăcată cu fustă și palton.

Femeia era însoțită de un bărbat care, de asemenea, nu avea echipament corespunzător pentru munte, iarna.

Pentru că cele două persoane s-au expus unor accidentări grave, un echipaj a intervenit pentru a-i escorta pe cei doi în siguranță, până la telegondolă.

Momentul a fost filmat și postat pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Române, alături de mesajul:

„Pârtia de schi nu este podium de modă

Imaginile surprinse ieri, în Masivul Postăvaru, arată cât de mult contează echiparea corespunzătoare, care face diferența dintre distracție și pericol.

Cu ajutorul unui jandarm montan, cei doi turiști care se plimbau pe pârtie, echipați necorespunzător, au fost coborâți în siguranță la telegondolă, evitând producerea unor incidente atât pentru ei, cât și pentru schiorii aflați în coborâre”.