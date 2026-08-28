Zeci de angajați de la o fabrică de drone din Braşov au protestat în stradă. Oamenii nu şi-ar fi primit salariile pentru luna trecută

Zeci de angajați de la o fabrică de drone din Braşov au protestat în stradă. Sursa foto: captură video

Protest cu zeci de oameni în stradă la o fabrică de drone din Braşov. Angajații au ieșit în stradă, joi, nemulțumiți de faptul că nu și-au primit salariile pentru luna trecută. Aproximativ 300 de oameni au declanşat o grevă spontană.

300 de muncitori ai companiei specializate în producția de armament au oprit joi dimineață munca și au ieșit în curte, nemulțumiți de faptul că nu și-au primit salariile de circa 12 zile, notează BizBraşov.

Fabrica din Braşov este sucursală a Romarm (societate comercială aflată în subordinea Ministerului Economiei) şi produce o gamă largă de armament, muniţie. Această fabrică este implicată şi în proiectul „drona românească” (aparate de zbor dezvoltate în parteneriat cu firma americană Periscope Aviation) şi lucrează un sistem inovator pentru stingerea incendiilor, a adăugat sursa amintită.

Iar acum zeci de angajaţi au ieşit să protesteze în stradă, acuzând că nu şi-ar fi primit încă salariile pentru luna iulie.