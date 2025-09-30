Locuitorii unei comune strâng semnături ca să îl demită pe primarul aflat în funcție de 16 ani. „Nu a făcut nimic, nu avem trotuare”

Locuitorii comunei Ulmi din județul Giurgiu cer suspendarea primarului. Oamenii sunt extrem de nemulțumiți de cum arată localitatea și îl acuză pe edil că în cei 16 ani de când este în funcție nu a reușit să facă nici măcar investiții de bază. Localnicii reclamă că nu au canalizare, gaze, trotuare, parcări. „Nu a făcut mai nimic”, spun, la unison, locuitorii comunei. PUSL a început o campanie de strângere de semnături în comună pentru declanșarea unui referendum local pentru demiterea primarului Petre Nicolae, aflat la al patrulea mandat.

Nemulțumirile oamenilor din comuna Ulmi, județul Giurgiu, s-au adunat în ultimii ani. Locuitorii spun că trăiesc fără trotuare, apă curentă, canalizare sau gaze, deși comuna se află la doar câțiva kilometri de București.



„Mă deranjează că nu se implică în treburile gospodărești ale comunei. Nu avem trotuare, de exemplu, copiii merg pe stradă. Sunt foarte multe pericole.”



„Nu a făcut mai nimic pentru comunitate, nu se vede?. Haideți să mergem să vedem ce este făcut în comună și dacă vă place cum arată. Nu trotuare, nu canalizare, nu apă, nimic.”



„Am o locuință construită fără autorizație, deși eu am vrut să fiu legal, să fiu legal, dar ei ne împiedică să fim în legalitate. Adică nu ne eliberează documente, să poți fi șantajat de ei.”

În plus, locuitorii reclamă că proiecte de milioane de euro au rămas neterminate.



„Nu merge nimic. Nimic nu funcționează, n-are. N-avem trotare, n-avem gaze, n-avem nimic, nimic ce parcări, ceva pe drum...Nimic. A făcut stația de de alimentare cu apă, a făcut puțuri, tot, este în paragina. Acolo a rămas. O grămadă de bani care sunt băgați în ceva care nu funcționează...”



Strângere de semnături pentru demiterea primarului

Nemulțumirile localnicilor sunt susținute și de reprezentanții PUSL, care au început campania de strângere de semnături pentru suspendarea edilului.

În centrul revoltei se află și un proiect controversat: „mall-ul rural”, finanțat din bani publici, dar lăsat în ruină după prima furtună, potrivit unui comunicat al PUSL.



„E inadmisibil să nu ai trotuare, să nu ai gaze, să nu ai apă curentă, să nu ai canalizare, să nu ai nimic. E inadmisibil. Ce a făcut în cele patru mandate de primar până acum? Nimic. Prin urmare, acest primar trebuie să plece acasă. Locuitorii de aici din Ulmi ne-au cerut nouă, celor de la PUSL, să începem să strângem semnături pentru suspendarea primarului”, a precizat Lavinia Șandru, purtătoarea de cuvânt a PUSL.



Demersul este condus de viceprimarul PUSL, Marius Duca, și de consilierul local Sorin Mișcă, care îi reproșează edilului că și-a neglijat funcția și că îi amenință pe cei care îndrăznesc să-l conteste.

„Trebuie să ducă acasă. După 16 ani de primar și încă 4 ani de viceprimar s-a dovedit că nu a făcut nimic decât și-a însușit banii comunității. În comunitate nu s-a făcut nimic. S-a introdus rețeaua de apă, care acum 10 ani de zile s-a finalizat și nu funcționează. Un proiect de 5 milioane de euro”, susține viceprimarul Marius Duca.



„Amenințări de la, uitați aici, de la oamenii lui puși de domnul primar, dar nu numai eu sunt erorizat. Mai multă lume, da. Pe mine personal, oamenii lui”, a spus și consilierul local Sorin Mișcă.

Locuitorii semnează pe bandă rulantă pentru a declanșa referendumul de demitere, iar scandalul ia amploare.