Loteria Română anunţă reporturi de peste 10,15 milioane de euro la Joker şi de peste 4,38 milioane de euro la Loto 6/49 / sursă foto: Hepta

Loteria Română a transmis, luni, că, pentru tragerile de joi, 12 februarie, se înregistrează reporturi de peste 10,15 milioane de euro la Joker şi de peste 4,38 milioane de euro la Loto 6/49. Iar la Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 111.900 de euro.

Joi, 12 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 8 februarie, Loteria Romana a acordat 35.272 de castiguri în valoare totală de peste 2,8 milioane de lei.

Reporturi de milioane de euro la Loto

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 22,31 milioane de lei (peste 4,38 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 4,62 milioane de lei (peste 908.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 51,7 milioane de lei (peste 10,15 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 352.900 de lei (peste 69.300 de euro). La Noroc Plus este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 570.100 de lei (peste 111.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 596.200 de lei (peste 117.000 de euro). La Super Noroc este in joc un report, la categoria I, in valoare de peste 34.100 de lei.

Numerele câștigătoare de duminică, 8 februarie

Loto 6/49: 22, 16, 11, 44, 28, 20

Noroc: 2 7 3 3 8 9 6

Joker: 1, 2, 36, 23, 31 + 6

Noroc Plus: 9 9 8 7 6 0

Loto 5/40: 32, 11, 20, 29, 22, 34

Super Noroc: 0 7 7 5 5 3