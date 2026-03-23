Loteria Română anunţă un report de aproape 12 milioane de euro la Joker. Ce sumă este pusă în joc, pentru joi, şi la Loto 6/49

Reportul la Joker, la categoria I, a ajuns la peste 60,21 milioane de lei (peste 11,81 milioane de euro), în timp ce la Loto 6/49, la aceeaşi categorie, se înregistrează un report de peste 9,78 milioane de lei (peste 1,92 milioane de euro), informează, luni, Loteria Română, notează Agerpres.

La tragerile loto de duminică, Loteria Română a acordat 30.107 câştiguri în valoare totală de peste 2,85 milioane de lei. La Joker, la categoria a II-a, este un report de peste 707.400 de lei (peste 138.800 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 5,26 milioane de lei (peste 989.300 de euro), iar la Noroc Plus un report la categoria I de peste 141.000 de lei (peste 27.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 346.300 de lei (peste 67.900 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 111.400 de lei (peste 21.800 de euro).

Ce câştiguri au fost duminică

La tragerea Loto 6/49 de duminică, la categoria a II-a, s-au înregistrat şase câştiguri a câte 55.810,61 lei fiecare. Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agenţii loto din Timişoara şi Bucureşti, sectorul 2, iar celelalte trei, online, pe bilete.loto.ro si AmParcat.ro.

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 50.571,12 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Tulcea.

Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.