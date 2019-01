LOTO 6/49. Avem numerele ciudate trase duminică 27 ianuarie la LOTO. Report colosal

LOTO. Numerele extrase duminică 27 ianuarie la LOTO 6/49: 26 7 4 42 48 6

Joker: 17 3 7 28 38 15

Noroc Plus: 6 7 9 5 8 0

LOTO 5/40: 18 22 17 38 40 1

Noroc: 1 2 4 6 7 6 6 9

Super Noroc: 7 1 6 9 2 0

LOTO 6/49 Duminica, 27 ianuarie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 24 ianuarie 2019, Loteria Romana a acordat 12.726 de castiguri, in valoare totala de 817.209,27 lei. Antena3. va prezenta imediat numerele trase la LOTO.

LOTO 6/49 La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,1 milioane lei (peste 1,7 milioane euro) iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 1,7 milioane lei (peste 356.000 euro).

LOTO 6/49 La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,9 milioane lei (peste 1,04 milioane euro), in timp ce la Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 210.000 lei (peste 44.270 euro).

LOTO 6/49 La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 116.000 lei (peste 24.500 de euro), iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 222.000 lei (peste 46.700 euro).

LOTO 6/49 LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

LOTO 6/49 La tragerea Noroc de joi, 24 ianuarie 2019, la categoria a II-a s-a înregistrat un castig in valoare de 112.697,10 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 34-007 din Rosiori de Vede, jud. Teleorman si a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc.

LOTO 6/49 De asemenea, la tragerea Joker, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 57.910 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 16-015 din Craiova si a fost completat cu 2 variante simple la Joker si o varianta la Noroc Plus.