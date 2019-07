LOTO 6/49. Avem numerele extrase duminică, 14 iulie 2019. Coincidență bizară la două extrageri

LOTO 6 din 49 din 14 iulie 2019. 15, 21, 28, 38, 26, 13

Loto 5 din 40 din 14 iulie 2019. 31, 27, 30, 34, 19, 35

Joker din 14 iulie 2019. 45, 16, 10, 35, 31 + 18

Noroc 5698261

Super Noroc 894442

Noroc Plus 754558

LOTO. Duminica, 14 iulie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 11 iulie 2019, Loteria Romana a acordat 13.757 castiguri, in valoare totala de 927.210,04 lei.

LOTO.La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,93 milioane lei (peste 831.000 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,55 milioane lei (aprox. 539.000 euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, joc un report in valoare de peste 12 milioane lei (peste 2,55 milioane euro), in timp ce la categoria a II-a, reportul este de peste 474.000 lei (peste 100.000 euro). Pentru jocul Noroc Plus, reportul categoriei I este in valoare de peste 374.000 lei (peste 79.100 euro).

LOTO. La Loto 5/40, se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 261.700 lei (peste 55.200 euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 79.000 lei (peste 16.800 euro).

LOTO. LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

LOTO. La extragerea Noroc de joi, 11 iulie 2019, s-au inregistrat doua castiguri de categoria a II-a, in valoare de 151.633,53 lei, fiecare. Primul bilet norocos a fost jucat la agentia 04-018 din jud. Bacau, fiind completat cu 3 variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc. Cel de al doilea bilet castigator a fost jucat la agentia 22-022 din jud. Iasi, fiind completat, de asemenea, cu 3 variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc.

LOTO. Tot la extragerea din 11 iulie 2019, la Loto 6/49, s-au castigat 2 premii de categoria a II-a, in valoate de 41.438,40 lei, fiecare. Cele doua bilete castigatoare au fost jucate la agentia 76-015 din sector 6, Bucuresti, respectiv la agentia 12-030 din jud. Cluj.

LOTO. Si jocul Joker a oferit un premiu semnificativ, la categoria a III-a, in valoare de 32.855,04 lei. Biletul norocos a fost jucat la 73-005 din Bucuresti, sectorul 3, fiind completat cu doua variante simple la Joker.