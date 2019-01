LOTO 6/49. Avem numerele extrase joi 17 ianuarie 2019. ȘOC la Loto 6 din 49

LOTO 6 din 49 din ziua de 17 ianuarie 2019. 7, 45, 36, 15, 40, 34

Loto 5 din 40 din 17 ianuarie 2019. 28, 27, 4, 19, 9, 14

Joker din 17 ianuarie 2019. 39, 3, 32, 27, 30 + 3

Noroc 3 8 7 8 4 2 6

Super Noroc 5 5 6 2 2 3

Noroc Plus 8 2 4 5 8 3

LOTO. Joi, 17 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 13 ianuarie, Loteria Romana a acordat 26.731 de castiguri in valoare totala de 2.821.723,72 lei.

CASTIG RECORD LA LOTO 5/40: peste 1,49 milioane lei

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 13 ianuarie, la categoria I s-a castigat cel mai mare premiu din istoria acestui joc in valoare de 1.490.953,40 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 26-009 din Targu Mures si a fost completat cu cate o schema redusa cod 17 (9 numere) pe fiecare din cele patru zone de joc, in total 120 de variante, pretul biletului fiind de 360,50 lei. Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obtinut si sase castiguri de categoria a III-a, valoarea totala a castigului fiind astfel de 1.493.296,88 lei.

La categoria a II-a a jocului Loto 5/40 s-au inregistrat, de asemenea, doua castiguri a cate 53.318,10 lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la agentia 08-007 din Brasov si a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc, pretul biletului fiind de numai 13,50 lei. Cel de-al doilea bilet norocos a fost jucat la agentia 28-001 din Slatina si fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40, pretul biletului fiind de numai 12,50 lei. Pe langa premiul de categoria a II-a, posesorul biletului norocos a obtinut si trei castiguri de categoria a III-a, valoarea totala a castigului fiind de 54.489,84 lei.

La tragerea Noroc de duminica, 13 ianuarie, la categoria a III-a s-a inregistrat un castig in valoare de 59.035,32 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 35-136 din Timisoara si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 si trei variante la Noroc, pretul biletului fiind de 24,50 lei.

La tragerea Joker de duminica, 13 ianuarie, la categoria a III-a s-a inregistrat un castig in valoare de 53.221,88 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 03-050 din Rucar, jud. Arges si a fost completat cu o schema redusa cod 45 (5 variante) pretul biletului fiind de 20,50 lei. Pe langa premiul de categoria a III-a, posesorul biletului norocos a obtinut si trei castiguri de categoria a V-a si un castig de categoria a VII-a, valoarea totala a castigului fiind de 53.892,50 lei.

PREMII MARI IN JOC LA TRAGERILE LOTO DE JOI 17 IANUARIE

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6,9 milioane lei(aproximativ 1,5 milioane euro) iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,65 milioane lei (peste 353.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,56 milioane lei (peste 975.000 de euro), iar la categoria a II-a, tot la Joker, reportul este de peste 301.300 de lei (peste 64.400 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 170.000 de lei (peste 36.200 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 213.300 lei (peste 45.600 de euro).