LOTO 6/49. Avem numerele extrase joi, 27 februarie. Coincidență stranie la tragerea Joker de astăzi

LOTO 6 din 49 din 27 februarie 2020.

Loto 5 din 40 din 27 februarie 2020. 28, 33, 8, 38, 39, 14

Joker din 27 februarie 2020. 8, 10, 43, 7, 18 + 10

Noroc 9273611

Super Noroc 414838

Noroc Plus 734874

LOTO. Joi, 27 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 23 februarie, Loteria Romana a acordat 18.107 castiguri in valoare totala de 1.396.970,01 lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aprox. 7,3 milioane lei (aproximativ 1,52 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,8 milioane lei (peste 375.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aprox. 5,9 milioane lei (peste 1,23 milioane de euro), iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report de peste 180.000 de lei (peste 37.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de peste 452.000 de lei (peste 94.200 de euro) in timp ce la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de aprox. 28.000 de lei.

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La tragerea Loto 6/49 de duminica, 23 februarie, la categoria a II-a s-au inregistrat trei castiguri a cate 101.107,28 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din Bucuresti, una din Sebes, jud. Alba si una din Drobeta Turnu- Severin, jud. Mehedinti.

La tragerea Noroc de duminica, 23 februarie, la categoria a III-a s-a inregistrat un castig in valoare de 75.790,62 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bucuresti, sector 3 si a fost completat cu 2 variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc.