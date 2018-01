LOTO 6/49. Numerele extrase joi, 11 ianuarie la LOTO 6/49

LOTO 6/49. Numerele extrase la LOTO 6/49, joi, 11 ianuarie 2018.

Loto 6/49: 35 20 10 31 3 32

Joker: 22 20 12 42 15 + 12

Loto 5 din 40: 39 11 14 20 9 23

Noroc : 3 6 9 1 1 9 8

Super Noroc: 3 1 0 2 4 7

Noroc Plus: 8 2 6 6 5 7

LOTO 6 din 49 din 14 decembrie 2017. 40, 2, 45, 13, 11, 5

Joker din 14 decembrie 2017. 5, 21, 8, 42, 33 + 17

Loto 5 din 40 din 14 decembrie. 10, 26, 11, 40, 16, 15

Noroc 1 0 4 3 3 3 3

Super Noroc 3 7 5 1 5 7

Noroc Plus 7 9 8 6 0 9

LOTO 6/49 La tragerile loto de duminica, 10 decembrie, Loteria Romana a acordat 18.563 de castiguri in valoare totala de 786.123,23 de lei. LOTO 6/49

LOTO 6/49 Loteria Romana suplimenteaza cu cate 100.000 de lei fondul de castiguri al categoriei I pentru fiecare din tragerile Loto 6/49 din perioada 7-21 decembrie.

LOTO 6/49 La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 740.000 de lei (peste 159.700 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 928.000 de lei (peste 200.000 de euro).

LOTO 6/49 In urma tragerii Joker de duminica, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 12,75 milioane de lei (peste 2,75 milioane de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la aceeasi categorie, un report in valoare de peste 26.400 de lei (peste 5.700 euro).

LOTO 6/49 Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 202.800 de lei (peste 43.800 de euro), iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de peste 81.800 de lei (peste 17.600 de euro).

LOTO 6/49 Dat fiind faptul ca zilele de 14, 15 si 16 decembrie sunt zile de doliu national, tragerile loto de joi, 14 decembrie nu vor fi difuzate, ca de obicei, pe TVR1, in cadrul emisiunii "Lozul cel Mare". Inregistrarea tragerilor din data de 14.12.2017 va putea fi urmarita pe site-ul www.loto.ro / youtube, iar rezultatele omologate aferente vor fi facute publice pe site-ul www.loto.ro precum si prin celelalte mijloace ale CNLR SA – revista “Loto Prono”, pagina de Facebook a Loteriei Romane, agentiile Loto etc.

NUMERELE EXTRASE joi, 30 noiembrie, 2017

Loto 6/49 17 15 41 39 45 40

Joker 7 45 22 9 21 + 11

Loto 5 din 40 4 21 31 40 19 29

Noroc 6 5 2 9 3 6 5

Super Noroc 9 2 9 6 0 9

Noroc Plus 2 3 5 9 7 2

LOTO 6/49 Report de peste 1,1 milioane de euro la categoria I a jocului Loto 6/49. LOTO 6/49. Joi, 30 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 26 noiembrie, Loteria Romana a acordat 29.499 de castiguri in valoare totala de 1.407.068,90 lei. LOTO 6/49

LOTO 6/49 La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,5 milioane de lei (peste 1,1 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 811.000 de lei (peste 174.000 de euro).

LOTO 6/49 In urma tragerii Joker de duminica, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 12,1 milioane de lei (peste 2,61 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 174.000 de lei (peste 37.000 de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 68.000 de lei.

LOTO 6/49 Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 34.000 de lei, iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de peste 72.000 de lei (peste 15.000 de euro).

LOTO 6/49 LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA !

LOTO 6/49 La tragerea Joker de duminica, 26 noiembrie, s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 57.918,52 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 29-030 din Ploiesti si a fost completat cu 2 variante simple la Joker.

LOTO 6/49. Joi, 23 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 19 noiembrie, Loteria Romana a acordat 19.498 de castiguri in valoare totala de 1.040.802,53 lei. Loto 6/49

NUMERELE EXTRASE joi, 23 noiembrie, 2017

Loto 6/49 - 30 10 11 45 15 37

Joker - 43 41 17 18 29 1

Loto 5 din 40 - 25 23 38 37 27 16

Noroc - 6 4 5 0 4 1 6

Super Noroc - 7 5 6 6 0 7

Noroc Plus - 6 1 8 4 6 5

Loto 6/49 La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 4,4 milioane de lei (peste 956.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 748.500 de lei (peste 161.000 de euro).

Loto 6/49 In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,88 milioane de lei (peste 2,56 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 116.450 de lei. La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 50.800 de lei.

Loto 6/49 Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 590.000 de lei (aproximativ 127.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 68.100 de lei.

LOTO 6/49. Numerele extrase duminică, 19 noiembrie la LOTO 6/49: 8, 15, 30, 42, 39, 35

Joker : 16 17 33 11 22 6

Loto 5 din 40 : 7 26 14 35 6 12

Noroc : 3 4 4 9 0 8 3

Super Noroc : 2 2 7 2 8 6

Noroc Plus : 0 4 1 1 5 5

LOTO 6/49 Duminica, 19 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 16 noiembrie, Loteria Romana a acordat 13.125 de castiguri in valoare totala de 545.367,61 lei.

LOTO 6/49 La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 4 milioane de lei (peste 850.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 700.000 de lei (peste 150.000 de euro).

LOTO 6/49 In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,72 milioane de lei (peste 2,5 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 82.000 de lei. La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 40.000 de lei.

LOTO 6/49 Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de aproximativ 533.000 de lei (aproximativ 115.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 65.000 de lei.

LOTO 6/49 Duminica, 12 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 9 noiembrie, Loteria Romana a acordat 15.359 castiguri in valoare totala de 570.839,21 lei. LOTO 6/49

LOTO 6/49 La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,36 milioane de lei (aproximativ 730.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 640.000 de lei (aproximativ 140.000 de euro).

LOTO 6/49 In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,45 milioane de lei (aproximativ 2,5 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 24.000 de lei. La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de aproximativ 24.000 de lei.

LOTO 6/49 Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 435.000 de lei (aproximativ 100.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 60.000 de lei.

NUMERELE EXTRASE duminică, 5 noiembrie, 2017

Loto 6/49 13 3 18 12 21 45

Joker 29 19 3 5 10 + 14

Loto 5 din 40 27 26 19 38 20 37

Noroc 0 3 8 2 1 6 8

Super Noroc 5 8 8 4 1 1

Noroc Plus 0 8 9 5 1 2

LOTO 6/49. Duminica, 5 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 2 noiembrie, Loteria Romana a acordat 10.912 castiguri in valoare totala de 538.029,01 lei.

LOTO 6/49. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,83 milioane de lei (aproximativ 617.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 600.000 de lei (peste 130.000 de euro).

LOTO 6/49. In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 11,2 milioane de lei (peste 2,4 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 260.000 de lei (peste 56.000 de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 7.000 de lei.

LOTO 6/49. Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de aproximativ 352.000 de lei (peste 76.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 55.000 de lei.

LOTO 6/49. Numerele extrase la LOTO 6/49, duminică, 29 octombrie LOTO 6/49: 18, 37, 27, 10, 44, 5

Joker: 21, 41, 27, 42, 20, 10

Noroc plus: 0 4 9 9 6 9

Loto 5/40: 29, 32, 5, 37, 4, 30

Super Noroc: 9 1 3 9 5 4

Noroc: 8 8 9 6 5 5 1

LOTO 6/49 Report de aproximativ 2,4 milioane de euro la Joker. Duminica, 29 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 26 octombrie, Loteria Romana a acordat 11.982 de castiguri in valoare totala de 482.182,36 de lei. LOTO 6/49

LOTO 6/49 La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,28 milioane de lei (aproximativ 500.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 520.000 de lei (aproximativ 113.000 de euro).

LOTO 6/49 In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 11 milioane de lei (aproximativ 2,4 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 200.000 de lei (peste 43.000 de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 160.000 de lei (peste 35.000 de euro).

LOTO 6/49 Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de aproximativ 275.000 de lei (aproximativ 60.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 50.000 de lei.

LOTO 6/49. Numerele extrase la LOTO 6/49, duminică, 15 octombrie

LOTO 6/49, tragerea principală: 46, 22, 47, 43, 27, 28

Loto 6/49, tragerea suplimentară: 44, 19, 35, 6, 9, 10

JOKER: 32, 21, 22, 24, 42

Noroc Plus: 756724

Loto 5 din 40: 13, 35, 24, 7, 5, 39

Super Noroc: 118685

Noroc: 9442301

LOTO 6/49 Duminica, 15.10.2017, au avut loc „Tragerile Speciale Loto 6/49 ale Toamnei”, cand toti participantii la jocul Loto 6/49, au avut sanse duble de castig, deoarece, cu acelasi bilet la Loto 6/49, s-a participat la doua trageri: tragerea principala si tragerea suplimentara. LOTO 6/49

LOTO 6/49 Mai mult de atat, la tragerea Loto 6/49 “suplimentara”, fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu suma de 100.000 lei.

LOTO 6/49 La tragerile loto de joi, 12 octombrie, Loteria Romana a acordat 10.317 castiguri in valoare totala de 466.281,63 de lei.

LOTO 6/49 La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 671.000 de lei (peste 146.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 400.000 de lei (aproximativ 90.000 de euro).

LOTO 6/49 In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 10,36 milioane de lei (peste 2,25 milioane de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 124.000 de lei (peste 27.000 de euro).

LOTO 6/49 Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 122.000 de lei, iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 41.000 de lei.

LOTO 6/49. Iată numerele extrase la Loto 6/49 la tragerea de duminică, 8 octombrie:

Loto 6/49: 5, 15, 28, 41, 32, 7

Loto 5 din 40: 15, 12, 34, 33, 30, 13

Noroc: 6 1 5 5 5 9 8

Super Noroc: 2 7 0 8 4 9

Joker: 8 / 40, 3, 5, 4, 29

Plus Noroc: 196875

LOTO 6/49 Numerele extrase duminică, 1 octombrie 2017

LOTO 6/49: 21, 38, 7, 6, 49, 13

NOROC: 6 4 0 7 9 4 3

Loto 5/40: 6, 35, 40, 3, 4, 28

Super Noroc: 6 6 8 2 1 1

Joker: 32 30 33 28 21 13

Noroc Plus: 6 3 7 8 9 0



Duminica, 1 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 28 septembrie, Loteria Romana a acordat 12.275 de castiguri in valoare totala de 712.541,90 lei. LOTO 6/49

LOTO 6/49 La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,68 milioane de lei (peste 800.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 280.000 de lei (peste 62.000 de euro).

LOTO 6/49 In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,8 milioane de lei (peste 2,14 milioane de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 90.000 de lei (peste 20.000 de euro).

LOTO 6/49 La jocul Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 33.000 de lei (peste 7.200 de euro).

LOTO 6/49 LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

LOTO 6/49 La tragerea Loto 5/40 de joi, 28 septembrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 164.020,48 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 18-006 din Novaci, judetul Gorj si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.

LOTO 6/49 Numerele extrase joi, 28 septembrie, la LOTO 6/49

Loto 6/49: 3, 6, 37, 7, 48, 28

Noroc: 0 4 9 0 8 1 9

Loto 5/40: 24, 2, 32, 6, 19, 30

Super Noroc: 8 7 3 6 1 7

Joker: 17, 1, 4, 8 , 44 + 19

Noroc Plus: 3 8 6 2 0 2

LOTO 6/49. Numerele extrase la LOTO 6/49, duminică, 24 septembrie:

Loto 6 din 49: 32, 5, 4, 49, 44, 12

Noroc: 3 7 3 6 2 4 3

Joker: 4, 35, 24, 41, 25 + 5

Noroc Plus: 2 9 2 4 3 0

Loto 5 din 40: 12, 27, 2, 35, 37, 7

Super Noroc: 9 2 9 3 6 5

LOTO 6/49. Numerele extrase duminică, 17 septembrie la LOTO 6/49:

Loto 6/49, tragerea principala din 17/09/2017

21, 30, 39, 46, 3, 9

Loto 6/49, tragerea suplimentara din 17/09/2017

5, 14, 10, 23, 26, 40

LOTO 6/49 Urmatoarele extrageri loto vor avea loc duminica, 17 septembrie 2017, sub titulatuara „Tragerile Speciale Aniversare 111 ani”, cu prilejul aniversarii a 111 ani de la infiintarea Loteriei Romane. LOTO 6/49

LOTO 6/49 Toti jucatorii vor avea sanse duble de castig, deoarece pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, cu acelasi bilet, se va participa la doua trageri: tragerea principala si tragerea suplimentara.

LOTO 6/49 Mai mult de atat, fiecare tragere suplimentara are o suplimentare a fondului de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza: 150.000 lei la Loto 6/49, 75.000 lei la Joker, respectiv 50.000 lei la Loto 5/40.

LOTO 6/49 La tragerile loto de duminica, 10 septembrie 2017, Loteria Romana a acordat aprox. 20.000 de castiguri, in valoare de peste 1,6 milioane lei.

LOTO 6/49 La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,9 milioane lei (peste 415.000 euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 160.000 de lei.

LOTO 6/49 In urma tragerii Joker de duminica, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aprox. 9,2 milioane lei (peste 2 milioane de euro). Pentru Noroc Plus, reportul categoriei I este de aprox. 60.000 lei.

LOTO 6 din 49 din 7 septembrie 2017. 15, 36, 20, 24, 2, 6

Joker din 7 septembrie 2017. 20, 12, 40, 31, 10 + 18

Loto 5 din 40 din 7 septembrie 2017. 38, 13, 8, 37, 3, 31

Noroc 4 1 9 7 1 6 6

Super Noroc 7 1 4 8 8 8

Noroc Plus 5 0 4 9 9 8

NUMERELE EXTRASE LA LOTO. LOTO 6/49. Antena3.ro va publica numerele extrase la Loto 6/49 la 17.30.

LOTO 6 din 49. Joi, 7 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Report de 1,95 milioane euro la categoria I a jocului Joker!

Suplimentare cu 500.000 lei a fondului de castiguri al categoriei I de la Loto 6/49!

La tragerile loto de duminica, 3 septembrie 2017, Loteria Romana a acordat peste 13.600 de castiguri, in valoare de peste 758.000 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aprox. 850.000 lei (aprox. 185.000 euro). De asemenea, Loteria Romana a decis suplimentarea fondului de castiguri al categoriei I de la Loto 6/49, pentru extragerile loto de joi, 7 septembrie, cu inca 500.000 lei, dupa ce o suplimentare similara a avut loc saptamana trecuta. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 282.000 de lei.

In urma tragerii Joker de duminica, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aprox. 9 milioane lei (aprox. 1,95 milioane de euro). Pentru Noroc Plus, reportul categoriei I este de peste 43.000 lei.

La Loto 5/40, reportul categoriei I este de peste 87.000 lei, iar la Super Noroc, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 19.000 de lei.

Loteria Romana iti schimba viata!

Inceputul acesta de saptamana s-a dovedit cu noroc, pentru jucatorii la loz. Astfel, un bucurestean din sectorul 6 a castigat unul din premiile cap de afis oferite de lozul razuibil Mega Party, in valoare de 100.000 lei.

De asemenea, lozul in plic Circuloz l-a imbogatit pe un jucator din Iasi cu suma de 15.000 lei.