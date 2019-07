LOTO 6/49. Numerele extrase joi 18 iulie 2019. Anunț important făcut de Loterie

LOTO 6 din 49 din 18 iulie 2019. Numerele, în curând pe Antena3.ro.

Loto 5 din 40 din 18 iulie 2019. Numerele, în curând pe Antena3.ro.

Joker din 18 iulie 2019. Numerele, în curând pe Antena3.ro.

Noroc Numerele, în curând pe Antena3.ro.

Super Noroc Numerele, în curând pe Antena3.ro.

Noroc Plus Numerele, în curând pe Antena3.ro.

LOTO. Joi, 18 iulie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 14 iulie 2019, Loteria Romana a acordat 21.403 castiguri, in valoare totala de 1.128.097,94 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 4,4 milioane lei (peste 929.000 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,63 milioane lei (peste 557.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 12,3 milioane lei(aproximativ 2,6 milioane euro), in timp ce la categoria a II-a, reportul este de peste 520.000 lei (peste 110.000 de euro). Pentru jocul Noroc Plus, reportul categoriei Ieste in valoare de peste 395.000 de lei (peste 83.500 de euro).

La Loto 5/40, se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 315.800 lei (peste 66.700 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 106.700 lei(peste 22.500 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9.000 de lei.