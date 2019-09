LOTO 6/49. Numerele extrase joi 19 septembrie 2019. Anunț important făcut de Loterie

LOTO 6 din 49 din 19 septembrie 2019. Numerele, în curând pe Antena3.ro.

LOTO. Joi, 19 septembrie, au loc noi trageri loto, dupa ce la Tragerile Speciale Loto Aniversare din 15 septembrie 2019 s-au inregistrat 42.267 castiguri, in valoare totala de 1.984.430,69 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,46 milioane lei (peste 1,57 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1 milion de lei (peste 221.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 16,15 milioane lei (peste 3,41 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 281.000 lei (peste 59.000 euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report de peste 33.600 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 403.700 lei (peste 85.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 56.000 de lei (aproximativ 12.000 de euro).