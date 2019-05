LOTO 6/49. Numerele extrase joi 23 mai 2019. Anunț important făcut de Loterie

LOTO 6 din 49 din 23 mai 2019. Numerele, în curând pe Antena3.ro.

LOTO. Joi, 23 mai 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 19 mai 2019, Loteria Romana a acordat 26.313 castiguri, in valoare totala de 1.032.752,32 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,64 milioane lei (peste 344.500 de euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,88 milioane lei (peste 605.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 9,55 milioane lei (peste 2 milioane euro). Pentru jocul Noroc Plus, reportul categoriei I este in valoare de peste 132.400 lei (peste 27.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 237.000 lei (aproximativ 50.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 324.700 lei (peste 68.000 de euro).