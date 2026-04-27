Lovitură în dosarul Euroins: Curtea Supremă din Bulgaria validează reasigurarea și împiedică recuperarea unor sume uriașe

Curtea Supremă de Casaţie (CSC) din Bulgaria a respins definitiv cererea lichidatorului judiciar al Euroins România, CITR, de anulare a hotărârii arbitrale care validase contractul de reasigurare încheiat între companie și EIG Re, potrivit Agerpres.

Validarea contractului de reasigurare întărește unul dintre argumentele centrale ale asigurătorului, potrivit căruia Euroins România ar fi fost solvabilă la momentul intervenției autorităților, iar Eurohold a dat România în judecată la Curtea de Arbitraj de la Washington, cerând despăgubiri de 500 milioane de euro.

Înainte ca ASF să-i retragă licența, pe 17 martie 2023, Euroins România a încheiat un contract cu EIG Re prin care aceasta urma să acopere daunele, în cadrul unui mecanism de reasigurare. În baza acestui contract, Euroins a transferat o parte din bani către EIG Re pentru a împărți riscul despăgubirilor.

După intrarea Euroins România în faliment, lichidatorul, CITR, a încercat să anuleze această înțelegere, susținând că sumele transferate ar trebui recuperate și aduse în masa falimentului, pentru a fi folosite la plata creditorilor și a păgubiților. CITR a pierdut însă definitiv posibilitatea de a recupera aceste fonduri în fața instanțelor bulgare. Mai mult, lichidatorul trebuie să plătească taxe judiciare în valoare de aproape 13 milioane de euro.

Contractul de reasigurare, semnat cu puțin timp înainte de retragerea licenței Euroins România în martie 2023, vizează transferul unor active financiare estimate la peste 1,5 miliarde de lei. Acesta a fost unul dintre elementele centrale ale conflictului dintre autoritățile române și grupul bulgar.

În raportul privind cauzele falimentului, publicat în aprilie 2024, CITR a indicat acest contract ca fiind unul dintre factorii care au contribuit la deteriorarea situației financiare a companiei, sugerând că prin acest mecanism au fost diminuate resursele disponibile pentru acoperirea obligațiilor către creditori.

După intrarea în faliment a Euroins România, plata despăgubirilor către păgubiți a fost preluată de Fondul de Garantare a Asiguraților, care achită sumele cuvenite în limitele stabilite de lege, urmând apoi să recupereze banii din procedura de faliment.

Acuzațiile lansate de Eurohold

Eurohold Bulgaria AD, care deține Euroins Insurance Group AD, grupul de asigurări din care face parte și Euroins România, a anunțat că CITR a fost obligată de Curtea Supremă de Casaţie să plătească taxe judiciare în valoare de 12,77 milioane euro (66 milioane lei), în esenţă, daune directe pentru clienţii asiguraţi şi părţile vătămate ale Euroins România.

Potrivit sursei citate, această hotărâre a Curţii Supreme de Casaţie confirmă faptul că, la data revocării licenţei companiei, 17 martie 2023, Euroins România dispunea de suficiente lichidităţi şi adecvarea capitalului, precum şi de o acoperire completă a rezervelor sale, în conformitate cu cerinţele legislaţiei europene şi standardele internaţionale.

"Această hotărâre este o dovadă în plus că revocarea licenţei companiei de către conducerea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) din România la acea vreme a fost un act ilegal şi nevalid. Curtea Supremă de Casaţie este cea mai înaltă instanţă din Bulgaria, care exercită controlul judiciar suprem asupra aplicării corecte şi uniforme a legii de către toate instanţele din ţară şi soluţionează cererile de anulare a hotărârilor arbitrale în temeiul Legii Arbitrajului Comercial Internaţional (ICA). Deciziile CSC în aceste proceduri sunt definitive şi nu pot fi supuse recursului. Hotărârea celei mai înalte instanţe din 20 aprilie 2026 confirmă hotărârea Curţii Internaţionale de Arbitraj din iulie 2024 şi stabileşte că reasigurătorii EIG Re şi Euroins România, cu asistenţa Euroins Insurance Group AD (EIG), au acţionat cu bună-credinţă pentru a proteja interesele asiguraţilor din România şi în deplină conformitate cu cerinţele de reglementare europene, inclusiv Directiva Solvabilitate II", se menţionează în comunicat.

Hotărârea Curţii Supreme de Casaţie pune capăt încercărilor lichidatorului Euroins România de a solicita nulitatea contractului de reasigurare şi confirmă că acesta din urmă a fost încheiat în conformitate cu toate cerinţele legislaţiei bulgare şi europene, EIG Re având şi dreptul legal de a reţine prima de depozit plătită de EIRO în temeiul acestui contract, precizează sursa citată.

Ce prevede contractul dintre Euroins și EIG

Euroins România şi EIG Re au semnat un contract de reasigurare cu cotă-parte pe 9 februarie 2023. În baza acestui acord, reasigurătorul bulgar a garantat integral daunele şi cheltuielile cu pierderile EIRO, susţinând astfel solvabilitatea asigurătorului român.

"Comisia de Supraveghere Financiară din Bulgaria (CSF) - organismul care exercită supravegherea reglementară directă asupra EIG Re, cu sediul la Sofia, şi autoritatea de supraveghere competentă în acest caz, care este abilitată să se pronunţe asupra acestei chestiuni - a confirmat solvabilitatea reasigurătorului EIG Re într-o scrisoare explicită adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară din România (ASF) la 14 martie 2023. Cu toate acestea, conducerea de atunci a autorităţii de reglementare din România, încălcând prevederile Solvabilitate II, a ignorat acest document din partea CSF şi a refuzat să recunoască acordul şi - trei zile mai târziu, pe 17 martie - a revocat ilegal licenţa Euroins România, ceea ce a dus la declararea insolvenţei companiei române la 9 iunie acelaşi an şi pentru care acţionarii bulgari iniţiază acţiuni în justiţie şi două proceduri de arbitraj la Centrul Internaţional pentru Soluţionarea Litigiilor în Domeniul Investiţiilor (ICSID) din Washington. Ulterior, lichidatorul CITR a contestat, de asemenea, contractul de reasigurare în încercarea de a-l declara nul", se precizează în comunicat.

Acesta mai menţionează că, în cursul procedurii, Curtea Supremă de Casaţie nu a constatat motive de nulitate sau vicii în decizia tribunalului arbitral de la Sofia privind contractul de reasigurare dintre Euroins România şi EIG Re. În plus, Curtea Supremă de Casaţie a respins obiecţiile lichidatorului privind neregulile în componenţa tribunalului arbitral şi desfăşurarea procedurii, precum şi acuzaţiile care pun la îndoială independenţa, competenţa, integritatea şi imparţialitatea arbitrilor. În plus, Curtea de Casaţie a respins categoric susţinerile lichidatorului Euroins România privind simularea contractului de reasigurare şi o tentativă de "drenare" a activelor prin intermediul acestuia.

"Evaluarea este că mecanismul de reasigurare a fost cu adevărat operaţional şi a oferit sprijin financiar Euroins România în conformitate cu directivele europene. În decizia sa din 20 aprilie 2026, Curtea de Casaţie a confirmat că respectivul contract de reasigurare era pe deplin operaţional înainte de încetarea sa prin actul de revocare a licenţei Euroins România", se mai arată în comunicat