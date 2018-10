Lovitură pentru Liviu Dragnea. ÎCCJ îi respinge contestația și menține sechestrul pe averea sa

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins miercuri, ca inadmisibilă, contestaţia depusă de preşedintele PSD, Liviu Dragnea, împotriva sechestrului pus de DNA pe averea sa în dosarul "Tel Drum".



Avocata lui Dragnea, Maria Vasii, a declarat, miercuri, că ancheta desfăşurată de DNA se bazată pe "speculaţii şi nu pe dovezi", deoarece OLAF a transmis oficial că nu l-a investigat niciodată pe liderul PSD.



"Întreaga anchetă a DNA se fundamentează, potrivit actelor, pe cele două anchete OLAF. Zilele acestea am primit un răspuns oficial de la OLAF, care spune că niciodată nu l-a investigat pe domnul Dragnea, ca atare toată argumentaţia procurorilor este una lipsită de fundament, de vreme ce OLAF ne confirmă în scris că niciodată domnul Dragnea nu a fost investigat şi ca atare nu au fost depistate fraude în legătură cu activitatea dumnealui. Acesta este temeiul pentru care noi spunem că nicio măsură de indisponibilizare a bunurilor sale nu are fundament legal. Mai mult, răspunsul OLAF ne confirmă că întreaga anchetă care este în curs de desfăşurare la DNA este una bazată de speculaţii şi nu pe dovezi şi mai ales nu pe cele două rapoarte OLAF (...). Cele două rapoarte OLAF au prezentat o investigaţie legată de lucrările de reabilitare la două drumuri judeţene din Teleorman. În acea investigaţie subiect erau alte persoane şi nu domnul Dragnea. În rapoartele OLAF se apreciază că anumite lucrări ar fi fost prezentate într-un mod, să zicem, diferit faţă de realitate în documentele întocmite. Nu avem niciun reproş care să îl privească pe domnul Dragnea", a spus Vasii.



Liviu Dragnea a mai contestat, în noiembrie 2017, sechestrul pus pe averea sa de către DNA, însă Instanţa supremă i-a respins atunci acţiunea.



Pe 21 noiembrie 2017, DNA a instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de Liviu Dragnea şi de ceilalţi suspecţi din dosarul "Tel Drum", pentru recuperarea prejudiciului din dosar, estimat la peste 127 de milioane de lei.



În cazul lui Liviu Dragnea, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, s-au instituit sechestru asigurător şi poprire asigurătorie până la concurenţa sumei de 127.547.366 de lei "asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, acţiunilor şi părţilor sociale deţinute de acesta în cadrul persoanelor juridice de drept privat, asupra sumelor de bani din conturile bancare, precum şi asupra sumelor de bani datorate acestuia cu orice titlu, de către terţe persoane, inclusiv sumele datorate cu titlu de chirie".



Procurorii anticorupţie au pus sechestru asigurător pe un teren - situat în municipiul Turnu Măgurele, cu suprafaţă de 2.913 mp şi construcţie aferentă acestuia; un apartament - situat în Turnu Măgurele cu suprafaţa de 80 mp, două autoturisme - Skoda Superb şi BMW X5 şi conturi deţinute de Liviu Dragnea, potrivit unui răspuns transmis de DNA.



De asemenea, s-a mai instituit sechestru asupra sumei de 630.000 de lei dobândită prin promisiune de vânzare-cumpărare, asupra sumei de 280.000 lei dobândită cu titlu de chirie în anul 2015 şi 2016, asupra sumelor de bani existente sau care urmează a fi virate de terţi, cu orice titlu, în patru conturi bancare deţinute de Liviu Dragnea, precum şi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului de către terţe persoane. În ultima categorie intră, potrivit DNA, inclusiv sumele de 80.710 euro şi 460.110 lei datorate de o societate comercială din Turnu Măgurele, precum şi suma de 10.500 de lei datorată de organizaţia judeţeană Teleorman unui partid.



În plus, s-a instituit sechestru şi asupra acţiunilor şi părţilor sociale deţinute în cadrul persoanelor juridice de drept privat ce urmează a fi identificate.



Vizaţi de aceleaşi măsuri asigurătorii sunt şi Florea Neda - reprezentant al SC Tel Drum SA, Mugur Băţăuş, Victor Piperea şi Marin Predescu - funcţionari în cadrul CJ Teleorman la data faptelor.



"Prejudiciul estimat în cauză, până în acest moment, ca urmare a săvârşirii infracţiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene (2 infracţiuni) şi abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite (2 infracţiuni), este de 127.547.366,34 lei", potrivit procurorilor anticorupţie.



Pe 13 noiembrie, DNA anunţa că Liviu Dragnea este urmărit penal de procurorii anticorupţie pentru constituire de grup infracţional, abuz în serviciu şi infracţiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte care ar fi fost săvârşite în dosarul "Tel Drum" în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman.