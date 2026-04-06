Lovitură pentru românii lăsați fără case de comuniști: Statul vrea să le acorde despăgubiri de doar 40%

Lovitură pentru românii lăsați fără case de comuniști: Statul vrea să le acorde despăgubiri de doar 40%. Foto: Getty Images

Încă o lovitură pentru românii rămaşi fără proprietăţi în perioada regimului comunist. Statul vrea să le acorde despăgubiri de doar 40% din valoare bunurilor, ceea ce înseamnă că oamenii pierd mai mult de jumătate. Păgubiţii mai aveau şansa să apeleze la investitorii care oferă imediat 70% din valoare. Guvernul a pus însă bocancul pe gâtul investitorilor şi nu mai au voie să facă un profit mai mare de 2% pe an. În aceste condiţii, păgubiţii vor rămâne la mâna statului şi vor aştepta despăgubirile cel puţin 7 ani.

După ce se luptau și 25 de ani sa li se facă dreptate, fostii proprietari aveau doua variante pentru a primi despăgubirile: fie așteptau ca statul să le dea banii în 5 ani, fie apelau la investitorii care le ofereau imediat până la 70% din valoare. Guvernul a schimbat însă regulile în timpul jocului. A limitat drastic profitul investitorilor și a majorat până la 7 ani termenul în care statul virează banii.

Nicolae Stavăr, păgubit: Cu bolile pe care le am nu știu dacă îi mai apuc pe cei 7 ani. Până atunci se mai schimbă un guvern, două, trei și pe urmă poate le dă în 20 de ani.

Cei care vor sa primească banii mai repede trebuie sa renunțe, in favoarea statului, la 60% din valoarea despăgubirii.

Vasile Marian, păgubit: Consider o mare nedreptate această ordonanță. Adică o a doua naționalizare. Comuniștii au luat 100% prin abuz și acum democrații vor să ia 60%.

Vasile Marian voia sa apeleze la investitorii in puncte de despăgubire, care i ar fi oferit imediat, nu peste 7 ani, 70% din valoare, in loc de doar 40% cum i-ar da statul. Cei vizați acuză politicienii ca vor să pună monopol, iar specialității în drept spun ca aplicarea retroactivă este neconstituțională.

Vasile Marian, păgubit: O problemă acută a acestei ordonanțe este că statul intervine într-un contract făcut în doi privați, care s-a încheiat cu mult timp înainte de a se da această ordonanță.

Ana Maria Lefter, avocat: Statul vine, descurajează această piață a tranzacționării, le spune investitorilor că nu au de ce să investească pentru că o să iasă în pierdere.

Obligați sa nu facă un profit mai mare de 2% pe an, investitorii se vor retrage de pe piață, ceea ce va afecta încrederea altor investitori în creanțele emise de stat. După ce a trecut de Senat, ordonanța se află acum în analiza Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor.

Gabriel Andronache, membru în Comisia juridică din Cam. Deputatilor: Deocamdată operăm sub această prezumţie de constituţionalitate. Orice normă aflată în vigoare e constituţională atât timp cât nu a fost contestată la Curtea Constituţională şi atat timp cât Curtea Constitutională nu s-a pronunţat asupra ei.

Potrivit Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, în prezent 100 de mii de români așteaptă despagubiri. Mulți dintre cei afectați vor depune plângeri la CEDO.

Ministrul Finanțelor susținea că noile măsuri vor reduce specula și vor limita câștigurile cumpărătorilor de puncte. În replică, românii desproprietăriţi spun că statul democratic le reduce de fapt drepturile și le ia mai mult de jumătate din valoarea bunurilor, așa cum s-a întâmplat și în comunism.