Ați văzut-o? Sunați la 112! ”Nu ar fi plecat de acasă fără fiica ei! Ceva s-a întâmplat!”

O maramureșeancă cere ajutorul pentru găsirea surorii ei, Lucia Alexandroae, mama unei fetițe de 2 ani.

”Dispărută din 9 decembrie de la domiciliul ei din Arlon (Belgia), unde locuia cu familia. Lucra la Eurostat-Soggeti în Luxemburg. Dacă cineva a văzut-o sau are informații despre sora mea Lucia Alexandroae, vă rog să mă anunțe. Mulțumesc frumos!” este mesajul transmis de femeia din Maramureș.

Femeia spune că sora ei a locuit o perioadă în Luxemburg, apoi s-a mutat în Belgia cu soțul și fiica lor de 2 ani.

”Nu ar fi plecat de-acasă fără fiica ei de 2 anișori și jumătate. Era ochii ei. O iubește enorm și nu ar putea sta un minut fără ea. Noi am vorbit prin apel video cu Alexandra joi seara, 8 decembrie. Vineri dimineața, între 10 și 11, soțul ei ne-a spus că nu mai este, nu mai știe nimic de ea. Nu și-ar fi lăsat fetița. Nu ar fi plecat fără să vorbească cu noi. Avem noi bănuielile noastre dar sunt doar bănuieli. Am anunțat dispariția surorii mele și acolo în Belgia, dar și aici la noi la Poliție. Am fost și am dat declarații. Sora mea și fiica ei au și cetățenie luxemburgheză. Am auzit că ar fi amenințat-o cu moartea, că ar fi amenințat-o că o va face să dispară ca Elodia” ne-a spus sora femeii dispărute.

IPJ Maramureș a confirmat faptul că la poliție s-a prezentat mama femeii în data de 15 decembrie. Aceasta a declarat că nu mai poate lua legătura cu fiica ei stabilită în Belgia împreună cu soțul ei. Femeia le-a relatat polițiștilor că fiica ei ar fi intenționat să divorțeze pentru că nu s-ar fi înțeles cu soțul. Polițiștii maramureșeni efectuează activități specifice pentru identificarea, localizarea și clarificarea situației.

Dacă există persoane care au văzut-o sau care știu detalii despre acest caz sunt rugate să sune la 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliție din Maramureș.