Lucrările pe lotul 1 (Joița-Corbeanca) din A0 au ajuns la 68%. Directorul CNAIR: E necesară accelerarea pe sectoarele rămase în urmă

2 minute de citit Publicat la 13:52 16 Iul 2026 Modificat la 13:52 16 Iul 2026

Lucrările pe lotul 1 (Joița-Corbeanca) din A0 au ajuns la 68%. Sursa foto: CNAIR

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat, joi, că pe Autostrada A0 Nord, lotul 1 (Joița-Corbeanca), stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 68%. "Pentru respectarea termenului contractual de finalizare (aprilie 2027), este necesară accelerarea lucrărilor pe sectoarele rămase în urmă", a transmis Pistol.

"Autostrada A0 Nord, lotul 1 (Joița-Corbeanca): stadiul fizic se apropie de 68%. Asocierea de constructori români și italieni (Retter-Pizzarotti) este mobilizată pe cei 17,5 km ai acestui lot cu 780 de muncitori și 340 de utilaje.

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Pe sectorul cuprins între km 12+100 și km 20+000 s-au așternut deja primele două straturi de asfalt (stratul de bază și binderul). Urmează să se aștearnă stratul de uzură și să se traseze marcajele, după finalizarea altor lucrări în șantier", a postat Cristian Pistol pe Facebook.

La ce se lucrează acum pe lotul 1 din A0

"La ora actuală, terasamentele sunt realizate în proporție de 99%, iar în paralel se lucrează la:

- execuția rampelor pasajelor de la km 18+303 și km 19+595,

- parcările de scurtă durată.

Pe sectorul dintre km 2+300 și km 12+100 se lucrează la terasamente și la rampele pasajelor peste autostradă de la km 4+552 și km 7+864.

La pasajul peste DJ601A (km 2+475), dar și la podurile peste râul Dâmbovița (km 2+999) și peste râul Bâldana (km 4+042), constructorii lucrează deja la plăcile de suprabetonare.

La podul peste râul Colentina, CF 300 București-Ploiești, CF Mogoșoaia-Buftea și breteaua de la nodul rutier DN1A (km 10+762) se lucrează la suprastructură.

Pasajele de la km 12+130, km 18+303 și km 19+595 au partea de suprastructură deja finalizată.

Pentru respectarea termenului contractual de finalizare (aprilie 2027), este necesară accelerarea lucrărilor pe sectoarele rămase în urmă. CNAIR monitorizează permanent ritmul de execuție pe întregul lot.

Valoarea contractului, finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027, este de 815,07 milioane lei (fără TVA). Autostrada de Centură a Capitalei (A0) este vitală pentru dezvoltarea economică a regiunii București-Ilfov, care asigură în momentul de față circa 25% din PIB-ul României", a mai transmis directorul CNAIR.