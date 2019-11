Ludovic Orban, despre cazul ursului rănit în Harghita: „Au tergiversat foarte mult luarea unor decizii”

Foto: Ludovic Orban/ Facebook

Premierul Ludovic Orban a declarat luni că, în cazul ursului rănit în urma unui accident rutier în Harghita, autorităţile au tergiversat foarte mult luarea unor decizii.



"Conform actelor normative, medicul veterinar ar fi trebuit să evalueze situaţia. Prefectul ar fi trebuit să convoace Comitetul pentru situaţii de urgenţă şi trebuia luată decizia cu privire la situaţia ursului care trebuia să fie tratat, mai ales am înţeles că în judeţul Harghita există două centre unde se puteau face intervenţii, fie să se ia decizia să-i fie curmate suferinţele. Au tergiversat foarte mult luarea acestor decizii. Am înţeles că medicul veterinar nici nu avea tranchilizante în momentul în care s-a dus acolo. Evident, eu am comunicat şi cu ministrul de Interne şi cu ministrul Mediului. La Ministerul Mediului, la ora 11,05, s-a primit solicitarea de aprobare a deciziei, şi de la 12,00 s-a luat decizia de a pune capăt suferinţelor ursului. În ceea ce priveşte Ministerul de Interne, i-am solicitat ministrului să analizeze acţiunea prefectului în acest caz", a precizat şeful Guvernului.



