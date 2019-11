Ludovic Orban, despre demisia Vioricăi Dăncilă din fruntea PSD: „Treaba lor. Mă interesează problemele oamenilor”

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, solicitat să comenteze demisia Vioricăi Dăncilă din funcţia de preşedinte al PSD, că este interesat de "problemele oamenilor" şi cum pot fi rezolvate prin decizii ale Guvernului.



"Treaba lor. Pe mine mă interesează problemele oamenilor şi măsura în care aceste probleme pot fi rezolvate prin decizii ale Guvernului", a afirmat Orban, la finalul unui eveniment care a avut loc la ASE.



Viorica Dăncilă a anunţat, marţi, că îşi depune demisia din funcţia de preşedinte al PSD, precizând că acest gest nu vine într-un moment de "slăbiciune", ci într-unul de "demnitate".



"Am înţeles opinia colegilor mei, faptul că se doreşte o resetare a partidului, faptul că trebuie cineva să îşi asume rezultatul alegerilor. Nu este un moment de slăbiciune, este un moment de demnitate şi eu consider că a trebuit să îmi dau demisia din funcţia de preşedinte al PSD. Este un gest pe care l-am făcut pentru partid. Consider că am făcut tot ce mi-a stat în putinţă ca să obţinem un rezultat bun, ca să mobilizăm electoratul, dar acum, în urma discuţiilor, am înţeles că se doreşte o resetare a partidului şi că această resetare presupune o echipă care să preia conducerea partidului, o altă viziune, un alt program", a arătat ea