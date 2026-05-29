Reacția MAE, după ce o dronă a căzut la Galați. Țoiu: "Avem certitudinea că e a Rusiei. Vom lua măsurile diplomatice de răspuns"

2 minute de citit Publicat la 07:24 29 Mai 2026 Modificat la 08:05 29 Mai 2026

Echipaje de salvare la locul unde s-a prăbușit drona, în municipiul Galați. Foto: captură video Antena 3 CNN

Ministerul de Externe de la București a reacționat, vineri dimineață, după incidentul în care o dronă a căzut peste un bloc de locuințe din Galați, după un atac lansat de Rusia în Ucraina.

UPDATE Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat, după ce o dornă s-a prăbulit peste un bloc la Galați, că autoritățile române au informat aliații și pe secretarul general al NATO cu privire la situație.

„Am informat aliații și pe secretarul general al NATO. Avem certitudinea că vorbim despre o dronă a Rusiei”, a afirmat Oana Țoiu.

Șefa diplomației române a calificat incidentul drept inacceptabil, subliniind că nu este vorba doar despre o încălcare a spațiului aerian al României, ci și despre un risc direct la adresa cetățenilor români.

„Este inacceptabilă nu doar încălcarea spațiului aerian, ci și riscul asupra cetățenilor noștri”, a spus ministrul.

Oana Țoiu a precizat că România va continua demersurile diplomatice și va discuta cu partenerii din NATO și din Uniunea Europeană pentru întărirea securității pe flancul estic.

„Este nevoie de creșterea presiunii asupra Rusiei și de fermitatea răspunsului diplomatic. Vor urma discuții, atât cu aliații, cât și în Uniunea Europeană, pentru a ne asigura că întărirea flancului estic rămâne o prioritate”, a declarat Oana Țoiu.

Întrebată dacă se impune activarea articolului 4 din Tratatul NATO, ministrul de Externe a spus că incidentul este unul de gravitate majoră, iar Președintele Nicușor Dan va face precizări astăzi.

Ministrul a mai subliniat că misiunile diplomatice și-au păstrat prezența pe teritoriul Ucrainei, în semn de solidaritate, în ciuda amenințărilor Federației Ruse.

Știrea inițială

Instituția afirmă că Federația Rusă poartă responsabilitatea pentru incident.

"O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit în Romania la Galați, provocând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor iar clădirea a fost evacuată.

Avioane și un elicopter aparținând MApN au fost ridicate de la sol în momentul în care au apărut pe radar dronele rusești.

Acest incident reprezintă o escaladare gravă și iresponsabilă din partea Federației Ruse.

România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului international și a spațiului său aerian.

MAE: Rusia poartă direct responsabilitatea pentru aceste acțiuni grave și iresponsabile

România a informat Aliații si Secretarul General al NATO asupra circumstanțelor și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități anti-drona în România.

Federația Rusă continuă sa fie un stat agresor care duce un război ilegal cu implicații grave pentru securitatea regionala și siguranța cetățenilor.

Federația Rusă poartă direct responsabilitatea pentru aceste acțiuni grave și iresponsabile.

România va acționa cu fermitate maximă pentru creșterea presiunii internaționale asupra Federației Ruse, în vederea unei încetări imediate și cuprinzătoare a focului", se spune în comunicatul ministerului.