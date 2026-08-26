MAE, după inundațiile devastatoare din Nepal: "Autoritățile locale nu ne-au notificat"

Imagine dintr-o zonă afectată de inundațiile de pe râul Bhote Koshi din Rasuwa, Nepal. Sursa foto: Hepta

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat miercuri după-amiaza că verifică situația românilor care s-ar putea afla printre persoanele afectate de inundațiile devastatoare din Nepal, după ce Ambasada României la New Delhi s-a autosesizat și a început demersurile pe lângă autoritățile locale. Momentan, autoritățile nepaleze nu au notificat misiunea diplomatică în legătură cu cetățeni români afectați, iar ambasada nu a primit solicitări de asistență consulară.

MAE a precizat într-un comunicat transmis astăzi că reprezentanții Ambasadei României la New Delhi mențin legătura cu autoritățile locale pentru a obține informații oficiale despre persoanele afectate de situația de criză și sunt pregătiți să ofere asistență consulară, în funcție de solicitări și în limitele competențelor.

"Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României la New Delhi, s-a autosesizat ca urmare a situației de criză generată de inundațiile severe din Republica Federală Democratică Nepal și întreprinde demersuri pe lângă autoritățile locale competente, în vederea obținerii unor informații oficiale cu privire la persoanele afectate.

MAE precizează că, până la acest moment, autoritățile locale nu au notificat misiunea diplomatică cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate. De asemenea, la nivelul Ambasadei României la New Delhi nu au fost primite solicitări de asistență consulară în acest context. Reprezentanții misiunii diplomatice continuă dialogul cu autorităţile locale fiind pregătite să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor şi în funcţie de solicitări", s-a menţionat în comunicat.

Potrivit Ministerul Afacerilor Externe, românii aflați într-o situație dificilă sau de urgență pot contacta ambasada la numerele de telefon puse la dispoziție, inclusiv telefonul de urgență +91 81 30303444.

"MAE amintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la New Delhi: +91 11 24111015, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al ambasadei: +91 81 30303444", s-a mai subliniat în comunicatul transmis în această după-amiază.