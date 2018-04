Magda Vasiliu critică dur sistemul de asigurări de sănătate: „Nu mai cotizaţi la sănătate. N-are rost. Sunt bani pierduţi”

Jurnalista Magda Vasiliu critică dur sistemul de asigurări de sănătate din România.

„L am cunoscut pe Dănuţ Isac la Roma. Ca si mine e la tratament cu fetita lui la acelasi spital, Bambino Gesu. Intors in Romania, imbecilii de la sanatate ii recomanda sa si caute sponsori sau sa apeleze la fundatii/asociatii daca mai are nevoie de bani pt tratamentul copilului!!! Cum isi permit??? Cat isi mai permit??? Bai, cotizezi 10 ani si nu vor sa ti deconteze 2300 de euro, in schimb, statul italian suporta un transplant de maduva de 150000 de euro dupa doar 4 (!) luni de cotizatie la sanatate! In ce tara traim??? Cat tupeu sa ai tu, stat roman, sa ti permiti sa i spui unui om sa si caute sponsori?? Tu, stat roman , care nu poti sa oferi nimic! Nimic! E plin la Roma de copii romani, nu doar cu cancer...sunt boli.rare pentru care Romania nu are de oferit nimic! Rusine!! Sfatul meu: nu mai cotizati la sanatate! N are rost! Sunt bani pierduti, furati de un stat care in fiecare secunda isi calca cetatenii in picioare in timp ce le zambeste parsiv...Auzi! Sa ti cauti sponsori ca sa ti faci bine copilul!!! Unde dracu s a mai pomenit asa ceva???”, a scris Magda Vasiliu pe pagina sa de Facebook.