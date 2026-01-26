Mai multe bucăți de dronă au fost văzute plutind în Marea Neagră. Intervenție de urgență în zona Portului Midia

Nu reprezintă un pericol pentru navigație, au atras atenția autoritățile. Foto: captură Antena 3 CNN

O intervenție de urgență are loc, luni, în zona Portului Midia, după ce mai multe bucăți de drone au fost văzute plutind în largul Mării Negre. Forțele Navale au anunțat că nu există niciun pericol pentru navigație, iar scafandrii de la Garda de Coastă recuperează acum bucățile de drone, care vor fi duse la analiză.

Scafandrii de la Garda de Coastă, Poliția de Frontieră și Serviciul Român de Informații (SRI) intervin la această oră în zona Portului Midia, potrivit informațiilor Antena 3 CNN.

Forțele Navale au precizat că este vorba de mai multe bucăți de dronă pe care scafandrii de la Garda de Coastă încearcă acum să le recupereze. Nu reprezintă un pericol pentru navigație, au atras atenția autoritățile.

--Știre în curs de actualizare--