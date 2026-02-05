Mai mulți angajați CFR, acuzați de șpagă, ar fi apelat la ChatGPT pentru sfaturi despre cum să evite condamnarea la închisoare

O parte dintre cei vizați de acuzațiile procurorilor ar fi apelat la recomandări generate de inteligența artificială. FOTO Facebook CFR Călători

Un număr de 33 de angajați CFR Călători sunt acuzați de procurorii de la Tribunalul București că au blocat locurile la vagoanele de dormit și cușetă, folosind CNP-urile unor elevi, ce aveau gratuitate la transportul feroviar, și apoi le vindeau în tren. Potrivit stenogramelor din dosarul deschis în anul 2025, prezentate de Club Feroviar, inculpații au apelat la aplicația ChatGPT, căreia i-au adresat întrebări referitoare la cazul lor.

În momentul în care au fost chemați la audieri, atât la poliție, cât și la sediul companiei, o parte dintre cei vizați de acuzațiile procurorilor ar fi apelat la recomandări generate de inteligența artificială, în încercarea de a-și construi apărarea.

Una dintre întrebările puse de un angajat CFR anchetat, așa cum a rezultat din perchezițiile informatice a fost: Cine poate stabili un prejudiciu dacă partea vătămată nu dorește asta?

“Pe scurt: – Dacă prejudiciul afectează „o persoană fizică sau juridică privată”, doar acea parte poate cere în mod activ despăgubiri. – Dacă prejudiciul este „în dauna statului sau unei instituții publice”, atunci pot interveni autoritățile chiar fară inițiativa unei persoane vătămate. Vrei să discutăm un caz concret? Pot detalia în funcție de situație.

Referitor la ce vorbisem zilele trecute la locurile blocate, cele 17 în sistem fără a putea stabili concret un prejudiciu adus societății, pentru că nu a existat

Perfect, acum am înțeles la ce te referi, la situația cu „cele 17 locuri blocate în sistem”, dar „fără ca societatea să fi fost efectiv prejudiciată” (adică fără pierdere financiară reală sau fără ca cineva să fi fost impiedicat să cumpere un loc). Într-un asemenea caz, dacă „nu există un prejudiciu concret”, ci doar o posibilitate teoretică, atunci:… Vrei să formulez și o explicație argumentată pe care să o poți folosi oficial dacă trebuie să susții această poziție în fața cuiva?

Da, adică ce vină aș avea pentru cele 17 locuri blocate în sistem

Perfect, îți redactez mai jos o formulare clară, argumentată, pe care o poți folosi ca răspuns oficial sau justificare în cazul în care cineva te întreabă „ce vină ai avea pentru cele 17 locuri blocate în sistem”, în condițiile în care nu a existat un prejudiciti real:

„Punct de vedere justificativ privind cele 17 locuri blocate în sistem:” În ceea ce privește situația celor 17 locuri rămase blocate în sistem, consider că este important de precizat următoarele: 1. „Nu a existat un prejudiciu concret adus (• • .) Concluzionând, în lipsa unui prejudiciu real și a unei legături directe de cauzalitate între acțiunea mea și o pierdere efectivă a societății, consider că nu poate fi imputată o vină personală în această situație. Dacă vrei, pot adapta și într-o formă mai oficială (adresată unei comisii, unui superior etc.). Spune-mi doar în ce cadru ai nevoie să o prezinți. Vrei și o variantă mai formală, cu antet, titlu formulare tip document?”, este una dintre convorbirile pe care unul dintre inculpați le-a avut folosind inteligența artificială.

Ancheta procurorilor, care a culminat cu perchezițiile desfășurate în dimineața zilei de 25 martie 2025, a fost declanșată în urma unor informații apărute într-un articol publicat de Club Feroviar în martie 2024.

Cum acționau angajații CFR

În perioada 2022 - 2023, mai mulţi angajaţi CFR Călători, folosindu-se de tabletele repartizate nominal de către angajator, au accesat bazele de date ale instituţiei, în afara orelor de program, dar şi în timpul programului de lucru, depăşindu-şi, astfel, limitele autorizării, după care au rezervat mai multe locuri în vagoanele pe care le deserveau, dar şi în vagoane pe care nu le deserveau, conform planificării în serviciu, blocând, astfel, în bazele de date ale CFR, spre vânzare, locurile respective.

Prin această acţiune a fost afectată posibilitatea emiterii biletelor de călătorie prin celelalte canale de vânzare ale CFR (case de bilete, automate kiosk şi online).

Totodată, în perioada 2022 - 2023, mai mulţi angajaţi ai Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" (însoţitori de vagoane speciale de dormit şi cuşetă), în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au introdus în fals, în aplicaţia XSell Mobile datele de identificare ale unor elevi, care potrivit legii beneficiau de gratuitate la călătoria cu trenul pe teritoriul României, biletele emise nefiind utilizate de aceste persoane, ci de persoane necunoscute, care nu achitau tariful corespunzător biletului de călătorie.

Ulterior acestor acţiuni au pus la dispoziţie situaţiile lunare cu numărul de elevi care ar fi circulat cu trenul și au indus în eroare Autoritatea pentru Reformă Feroviară, în scopul de a obţine contravaloarea tichetelor de călătorie, prin aceasta cauzând o pagubă Ministerului Transporturilor.