Mai mulți elevi rămași pe dinafară la Bacalaureat acuză profesoara că nu i-a învățat nimic

Elevii sunt nemulțumiți că nu au făcut toate orele de matematică și astfel au pierdut materia. Mai mulți părinți au semnat și o scrisoare deschisă către conducerea unității de învățământ, Ministerul Educației și Inspectoratul Municipiului București, în speranța că situatia se va schimba.

Problemele au apărut în urmă cu aproximativ 2 ani, când parintii si elevii au observat ca profesoara de matematica lipsea de la ore din diverse motive și nu preda toată materia.

Părinții au solicitat la momentul respecitv conducerii unității de învățămant un suplinitor, însa au fost asigurați că problema se va rezolva. Profesoara a lipsit și de la orele online.

"Au spus să nu me face probleme, se vor remedia problemele. Și noi, părinți creduli, am stat așa un an, un an jumătate. Eu sunt muzician profesionist independent. Nu am tăiat nicio factura într-un an si cinci luni, dar a trebuit să plătesc profesori pentru ca al meu copil să poata beneficia de educatie. Deci, educația nu e gratuită în România", a spus, la rândul său, unul dintre părinți.

Pe grupurile de WhatsApp se poate observa disperarea părinților. Evaluarile la matematică au fost date din materie care nu a fost predată, iar la ultimul astfel de test, o simulare a examenului de bacalaureat din 2007, elevii au avut la dispoziție pentru rezolvarea subiectelor doar 30 de minute, deși acestea se rezolvau în 3 ore. Niciun elev nu a obținut notă de trecere, iar notele au fost trecute în catalog.

Deși aproape zi de zi părintii semnalau probleme, digintele și directoarea unitătii de învățământ îi tratau cu indiferență.

