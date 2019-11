Mama Luizei, prima reacție la vestea că fiica sa ar fi în viață

sursă foto: captură Antena 3

Mama Luizei a vorbit în exclusivitate, pentru Antena 3, despre probele pe care Cumpănașu le-a prezentat în emisiune și care spun că Luiza Melencu ar fi în viață.

Monica Melencu susține că fata prezentă în filmuleț și poze are foarte multe trăsături comune cu Luiza.

”Am văzut filmulețul. Mi-a arătat o fată. Are foarte multe trăsături cu Luiza. Luiza a fost și în Italia, știa limba. Doar la păr e diferența. Fata vorbește, o întreabă cineva de preț, câți ani are. S-a oprit o mașină cu doi români acolo. Ea e acolo la prostituție. A zis că tariful e 30. Eram așa bulversată. Noi așa zicem că e Luiza, după canini. E machiată foarte strident, părul lung, unghii albe. Se aude vocea ei, dar nu se aude foarte bine. Domnul Cumpănașu ne-a pus-o din telefon în telefon. Ne-a sunat cu video. Prima dată au vorbit în italiană, Luiza vorbește perfect italiana. Apoi au întrebat-o în română. A spus că ea e fata din televizor. A spus că da.

În a doua poză se aseamănă foarte clar. Iar la nas și la sprâncene mi se pare ceva. Am zis că 100% nu știu dacă e cu ea, dar are trăsături. Ea are niște canini, știți. În video se vedea asta. Noi așa am zis că e Luiza. Ar fi undeva lângă Genova. Am rămas înmărmuriți”, a spus mama Luizei.