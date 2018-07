Mama unui băiat cu autism care a luat Bacalaureatul: „Când a plecat la şcoală, Grigore ştia să numere până la 7”

Daniela Ursu, mama unui băiat care a luat Bacalaureatul cu media 6,53 şi care se mândreşte cu acest rezultat, a postat la începutul lunii iulie un mesaj emoţionant pe Facebook legat de realizarea fiului ei, autist, despre care spune că s-a recuperat.

Mesajul Danielei Ursu a devenit viral.

În interviul pentru „Weekend Adevărul”, Daniela Ursu vorbeşte despre recuperarea fiului său şi despre lupta cu sistemul.

„Mi-am dat seama puţin cam târziu că este autist. Spun asta pentru că am cinci copii, iar el este al treilea. Aveam, deci, experienţa necesară să sesizez anomalii de comportament la un copil mic. Şi cu toate astea, nu am sesizat nimic anormal. Au existat situaţii de genul că îl strigam şi nu îmi răspundea sau ieşea pe poartă şi pleca fără să îi pese dacă îl urmează cineva, dar am pus asta pe seama vârstei. Pe la vreun an şi jumătate, începuse să vorbească suficient de corect, de la 1 an şi 2 luni mânca singur, iar de la 1 an şi 4 luni nu a mai fost nevoie să folosesc pentru el scutece absorbante. Ne-a dat suficiente motive să credem ca este un copil deştept, chiar cu o inteligenţă peste medie”, a spus ea.

