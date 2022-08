Mămică din Focşani, înjurată de asistenta trezită din somn, după ce a mers la spital cu copilul

Femeia a venit la spital cu bebeluşul ei în vârstă de 11 luni care avea febră. Ea a fost întâmpinată la camera de gardă de o asistentă medicală, care părea că abia se trezise din somn şi care a început să o înjure.

"Pentru mine nu era o problemă faptul că ea dormea. Când i-am spus bună dimineaţa, dânsa a trântit uşa şi a început să spună vorbele pe care nu ştiu dacă pot să le spun aici", a declarat Adela Savu, tânăra mămică.

O altă mamă povesteşte că a trecut printr-o întâmplare asemănătoare care a avut loc telefonic. Aceasta avea nevoie să ajungă la spital cu copilul, însă răspunsurile primite au determinat-o să caute altă unitate medicală.

"Am sunat la numărul de telefon şi am cerut să mi se dea la UPU Pediatrie, am întrebat dacă este aglomerat şi mi s-a răspuns pe un ridicat că în momentul de faţă este doar un copil, dar nu se ştie cum va fi", a precizat Oana Tudor Caracaş.

Asistenta a mai fost sancţionată disciplinar şi în luna octombrie a anului trecut, tot pentru acelaşi motiv.

De data aceasta, însă, sancţiunea poate merge până la desfacerea contractului de muncă.

"Doamna asistentă a mai fost sancţionat pentru acelaşi motiv, refuz de a aplica tratament. A fost sancţionată anul trecut şi pentru faptul că sunt mai puţin de 12 luni de la această sancţiune se va merge cu propunere de desfacere a contractului de muncă", a explicat Cristian Bălosu, membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului "Sfântul Pantelimon" Focşani.