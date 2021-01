Managerul Spitalului Găeşti, Laurenţiu Beluşică: ''Dacă am greşit, nu pot decât să îmi cer scuze. Acesta a fost managementul meu defectuos!"

În ziua în care s-a deschis un centru de imunizare anticovid la Spitalul Găeşti - Dâmboviţa, managerul Laurenţiu Beluşică a anunţat că vor fi vaccinate toate persoanele care doresc, nu doar cadrele medicale.

Decizia acestuia a trecut peste procedura primei etape din strategia de vaccinare în care sunt imunizate doar angajaţii din sistemul sanitar - cei din linia întâi anticovid.

Managerul Spitalului din Găeşti, Laurenţiu Beluşică, a vorbit explicat în exclusivitate la Antena 3, motivele principale pentru care a ales să vaccineze oamenii, în loc să arunce dozele, aşa cum prevede prodcedura actuală.

''În România, până acum, de când a început campania de vaccinare s-au aruncat 87 de doze. Asta înseamnă 87 de oameni care puteau fi vaccinaţi. Nu mi s-a părut firesc acest lucru şi am încercat să găsesc, dacă cumva voi rămâne cu vreo doză nefolosită, să fac ceva cu ea. Acesta a fost singurul scop pentru care am făcut postarea, care poate nu a fost tcmai oportună, a născut discuţii. Unii oameni nu au înţeles ce am vrut să spun, alţii au înţeles prea bine, cam aşa.

''Dintr-un flacon de vaccin se vaccinează cinci oameni''

Vaccinul se păstrează în flaconul lui original, la -70, -80 de grade, o perioadă lungă de timp. În momentul în care l-ai scos de acolo și îl duci într-un frigider obișnuit la 4 grade, îl poți păstra cinci zile. După ce l-ai scos din acest frigider, îl mai poți păstra șase ore. Într-un flacon sunt cinci doze. Dintr-un flacon de vaccin se vaccinează cinci oameni. Nu este fiola și omul, deci se vaccinează cinci oameni.

''Dacă am greșit, nu pot decât să îmi cer scuze. Acesta a fost managementul meu defecutuos''

Dacă eu am doi am de vaccinat (...) și dacă am deschis un flacon și am vaccinat doi oameni, rămân cu trei doze. Ce fac cu ele? Le arunc? Nu mi s-a părut firesc să le arunc. Nu numai ca preț. Este 12 euro una, hai, că nu e o avere să zicem, dar, uite, s-au adunat. 87 de doze înseamna 87 de oameni care făceau vaccinul și care poate unul din ei fiind nevacinat poate va face COVID peste o lună. Nu știu, zic și eu, poate că exagerez. Nu am vaccinat, pentru că nu am avut când și nu a fost cazul (...) Asta a fost logica mea. Dacă am greșit, nu pot decât să îmi cer scuze. Acesta a fost managementul meu defecutuos. Îmi pare foarte rău că l-am făcut.

Nu știu dacă domnul Gheorghiță este supărat pe mine. Este problema domniei sale. Eu sunt manager într-un spital mic de provincie, îmi cunosc lungul nasului, am fost militar, am ieșit la pensie, colonel militar la 55 de ani. Îmi știu lungul nasului, știu spitalul de care mă ocup, nu am alte probleme. Eu am avut treabă cu cele două-trei doze care mi-ar fi putut rămâne într-o zi nefolosite. De aici a plecat tot tăvălugul acesta care mi se pare exagerat. Nu a fost vorba decât de două-trei doze care ar fi putut, teoretic, să rămână nefolosite.

''Numai proștii se supără. Eu nu mă supăr pe nimeni, niciodată''

Eu nu mă supăr, pentru că am o vorbă înțeleaptă care mă conduce din adolsecență. Numai proștii se supără, deci eu nu mă supăr pe nimeni, niciodată'', a spus Laurentiu Beluşică, managerul Spitalului din Găeşti, în exclusvitate la Antena 3.

Întrebat marți, în conferință de presă, despre acestă situație, dr. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vacciare, a declarat că „nu este o tragedie”.

„Am luat și noi la cunoștință de situația de la spitalul din Găești și pot să vă spun următoarele lucruri: faptul că au fost vaccinate astăzi persoane care nu aparțin etapei 1 nu este o tragedie. Până la urmă important este ca au fost vaccinate. Faptul că nu s-au respectat procedurile și anume beneficiarii vaccinurilor să fie cei din etapa 1, așa cum prevede strategia, pentru că nu întâmplător această etapizare a fost făcută tocmai pentru a echilibra disponibilitatea reală a vaccinurilor cu persoanele care au cea mai mare nevoie să fie vaccinate în această perioadă, acest aspect urmează să fie verificat. Din acest punct de vedere vorbim local de un management defectuos”, a spus dr. Gheorghiță.

Întrebat în continuare dacă se poate aplica o sancțiune la Spitalul din Găești, Valeriu Gheorghiță a spus că strategia de vaccinare prevede doar modalitățile și liniile directoare după care se dezvoltă și implementează campania de vaccinare.