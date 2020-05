Marcel Ciolacu, soluție pentru valul de români de la intrarea în țară

"Se ştia de acest val. Noi am fost în stare să scoatem oameni din carantină de la Suceava, să-i urcăm în avioane, să-i trimitem la sparanghel. Acelaşi lucru ar fi trebuit să facem pentru români şi când îi aducem în ţară. Trebuiau făcute poduri aeriene sau culoare speciale pentru intrare în ţară.

Organizat din timp acest lucru, fiindcă aveau informaţii că se vor deplasa - şi să respectăm românii. Nu, am fost la fel de indolenţi, am lăsat lucrurile să meargă de la sine şi se întâmplă ce se întâmplă. Expunem oamenii.... Trebuiau organizate poduri aeriene de către Ministerul Transporturilor (...) să aducem românii în ţară la fel cum am făcut şi când a fost nevoie să-i expediem la sparanghel", a declarat Ciolacu la România TV.