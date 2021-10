Marcel Pavel, acuzat că a mințit ca are Covid: ”Au spus că am primit 250 de mii de euro de la președinte. Mă blestemau, mă înjurau”

Marcel Pavel susține că a fost acuzat că a primit bani pentru a minți despre îmbolnăvirea cu COVID-19. Întrebat dacă s-a vaccinat, artistul a refuzat să răspundă:

„Nu răspund, este un punct sensibil. Nu recomand nimic. Nu sunt de specialitate. Când m-am îmbolnăvit au fost atâtea comentarii și răutăți. Au spus că am fost plătit ca să mă îmbolnăvesc, că am primit de la președinte 250.000, de la prim-ministru după aceea, de la guvern am mai primit încă 300.000. Se făcea mișto pe tema asta. Mă blestemau, mă înjurau, ceea ce nu mi s-a întâmplat niciodată. După aceea, pe Facebook au început să își ceară iertare. (...) Spuneau că eu am adus Covidul în România. M-a afectat la nivel psihic. Nu mă așteptam ca românii mei să fie împotriva mea, să mă urască, să nu îmi dea voie să mă îmbolnăvesc.”

Urmăriți interviul integral cu Marcel Pavel:

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal