Mark Rutte a vorbit cu Nicușor Dan: „NATO e gata să apere fiecare centimetru din teritoriul aliat”

M.L.
1 minut de citit Publicat la 11:22 29 Mai 2026 Modificat la 11:23 29 Mai 2026
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat vineri că, în urma discuției telefonice avute cu Nicușor Dan, că NATO e gata să apere „fiecare centimetru” pătrat de teritoriu aliat și l-a asigurat pe președintele român de „solidaritatea totală a NATO cu România”.

„Mi-am exprimat compasiunea pentru persoanele rănite în incident. Am sublinat că NATO e gata să apere fiecare centimetru din teritoriul aliat. Vom continua să întărim capacitatea noastră de descurajare și apărare împotriva oricărui tip de amenințare, inclusiv drone”, a spus Rutte.

Secretarul general al NATO a precizat că „atitudinea iresponsabilă a Rusiei este un pericol pentru noi toți”.

„Rușii continuă să atace civili și infrastructura civilă de pe teritoriul Ucrainei. Noaptea trecută au arătat încă o dată că efectele războiului ilegal de agresiune nu se opresc la graniță”. Războiul Rusiei trebuie oprit, la fel și lipsa de respect a Rusiei față de siguranța civililor. Din punctul nostru de vedere, vom continua să întărim capacitățile de descurajare și apărare și să continuăm sprijinul oferit Ucrainei pentru a se apăra de agresiunea rusă”, a spus Mark Rutte.

Etichete: Mark Rutte NATO Galați drona galati drona rusească Nicușor Dan Rusia

