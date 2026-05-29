Mark Rutte a vorbit cu Nicușor Dan: „NATO e gata să apere fiecare centimetru din teritoriul aliat”

1 minut de citit Publicat la 11:22 29 Mai 2026 Modificat la 11:23 29 Mai 2026

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat vineri că, în urma discuției telefonice avute cu Nicușor Dan, că NATO e gata să apere „fiecare centimetru” pătrat de teritoriu aliat și l-a asigurat pe președintele român de „solidaritatea totală a NATO cu România”.

„Mi-am exprimat compasiunea pentru persoanele rănite în incident. Am sublinat că NATO e gata să apere fiecare centimetru din teritoriul aliat. Vom continua să întărim capacitatea noastră de descurajare și apărare împotriva oricărui tip de amenințare, inclusiv drone”, a spus Rutte.

I just spoke with President @NicusorDanRO of Romania about the Russian drone that hit a residential building in Galati. I assured him of NATO’s absolute solidarity with Romania and expressed sympathy for those injured in the incident. I affirmed that NATO stands ready to defend… — Mark Rutte (@SecGenNATO) May 29, 2026

Secretarul general al NATO a precizat că „atitudinea iresponsabilă a Rusiei este un pericol pentru noi toți”.

„Rușii continuă să atace civili și infrastructura civilă de pe teritoriul Ucrainei. Noaptea trecută au arătat încă o dată că efectele războiului ilegal de agresiune nu se opresc la graniță”. Războiul Rusiei trebuie oprit, la fel și lipsa de respect a Rusiei față de siguranța civililor. Din punctul nostru de vedere, vom continua să întărim capacitățile de descurajare și apărare și să continuăm sprijinul oferit Ucrainei pentru a se apăra de agresiunea rusă”, a spus Mark Rutte.